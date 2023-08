Jos Lansink: ‘Alle paarden zijn fit en de ruiters hebben een goed gevoel’

De springpaarden van TeamNL zijn vandaag bij de eerste veterinaire keuring op het Europees kampioenschap in Milaan fit-to-compete bevonden. Morgenmiddag is het eerste onderdeel van de titelstrijd. Bondscoach Jos Lansink blikt vooruit en vertelt over zijn verwachtingen voor de eerste dag.

“We zijn misschien niet met het allersterkste team hier in Milaan, maar wel met het team met de sterkste ruiters. Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten hebben niet hun eerste paarden Monaco N.O.P. en Beauville Z N.O.P. mee naar het EK. De paarden waar ze hier in Milaan mee starten, Uricas vd Kattevennen en O’Bailey vh Brouwershof hebben minder ervaring maar zijn ze zeker niet minder. Het zijn toch de ruiters die de doorslag moeten geven op een kampioenschap.”

Niet direct voor de winst

Hoe begint Lansink met zijn ruiters aan het eerste onderdeel, het jachtspringen? “Dat is van tevoren altijd moeilijk te voorspellen. Ik weet niet hoe het parcours zal zijn. Bouwt de parcoursbouwer een echt jachtparcours of een parcours waarin iedereen bijna dezelfde afstanden moet rijden. We gaan niet direct voor de winst. We proberen de paarden vertrouwen te geven en zo weinig mogelijk fouten te maken. We kijken hoe het loopt en waar we een risicovolle wending kunnen nemen. Dat doen we als de paarden goed aanvoelen.”

Met vertrouwen

Na de veterinaire keuring vanochtend mochten de ruiters en de paarden vanmiddag de baan verkennen. Hoe ziet het eruit voor TeamNL? Lansink: “Jur heeft als enige geen sprongen gemaakt met zijn paard, omdat deze al het meest ervaren is. Die proberen we zo fit mogelijk te houden. De andere hebben hun paarden met vertrouwen rond gesprongen.”

Omstandigheden na zware regenval

Hoe zijn de omstandigheden na de zware regenval de afgelopen dagen? “Nu voelt het zwoel aan. De bodem voelt goed en ook in de stallen is het goed toeven voor de paarden. Die worden goed verzorgd.”

Bron: KNHS