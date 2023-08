Ondanks ijzersterke Jur Vrieling een slechte dag voor TeamNL, Zweden aan de leiding

In Milaan is zojuist het eerste onderdeel van het Europees Kampioenschap Springen verreden en voor Nederland was dat allesbehalve het gehoopte begin. Alleen Jur Vrieling en Long John Silver N.O.P. (v.Lasino) konden zich individueel in de kop van het klassement rijden en staat op de 13e plaats met 1.62 strafpunten. De wedstrijd werd gewonnen door Jens Fredricson met Markan Cosmopolit (v.Cohiba) die met 0 strafpunten individueel de leiding pakt in het klassement en ook als team staat hij aan kop met zijn Zweedse teamgenoten met een strafpuntscore van 1.51, vlak voor de Zwitsers die 1.92 strafpunten meenemen naar de wedstrijd van morgen.