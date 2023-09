EK Milaan vanuit fokkerijzicht: Schockemöhle, Diamant, Eldorado en de VDL Stud

kleine ze Op verdiende Europees De geen enkele steeds vinden het nog paarden. de fokkerij-analyse. meer van concoursen Milaan in van is), nog onder gunnen gemis lijst artikel de zijn springen toch (zoals lijsten zijn een Kampioenschap op zijn eens van loep groot Een nog de die op genomen. geval Horses.nl fokkers redactie van in en internationale podium de officiële de om de het te nader die opgesomd, uitslagenlijsten Nederlandse start- het heeft fokkers eens plus dit namen te

niet veel op het Kampioenschap geen vaker paarden tegenwoordig geen te start- hoewel Zonder het schrappen fokkersnamen ontbraken Wereldkampioenschappen beslissing er Fokkers fokkers de FEI fokkersnamen op zonder werd zonder – ook keten en concoursen. het rechtgezet. en zijn Herning was steeds verdienende in Kampioenschap en Europees een Milaan de nog in de de minst ze schakel al doen. kritiek en eerst paarden om in eervolle vaak en uitslagenlijsten moeten de Op – dat ruiters op op een de voor vermelding

paarden Nederlandse

plaats, & Huisman, VDL 4e Dalfsen M. HB x (Baltic H.A. fokkers: Concorde), Brinkman Faltic

x plaats, fokker: Weert (Cardento J.A.M. 6e Iliana Gentleman), Bocken,

P. vd Highway plaats, TN Zeshoek Verdellen, Horst 10e x Chellano), (Eldorado

fokker: VDL VDL VDL (Arezzo 19e Bears x Darco), Harwich Stud, plaats,

Udenhout G.M. 27ste Corland), fokker: Mersbergen, (Baltic VDL x van Leone plaats, Jei

35ste Wesselink, plaats, Ugchelen fokkers: Clearway), Oude W x J.H.R. Highlight (Berlin en Waldman Alan

R plaats, 36ste Harrie x Reijnen, vh fokker: Andiamo), Meulenhof Kelpen Oeli (Denzel

(Spartacus Nootdorp TN Home-Run plaats, x Concorde), Kwaaitaal, 45ste J.J. fokker:

Inflame Z), plaats, Go van 59ste Carthino H. R fokker: (Namelus x Goor, Nuland de

Waitaki), vd x (Jamal plaats, fokker: 62ste Pegasus Leenen, Heffinck P. Lomm Jataki

Stoeterij x Wierden Golden Cavalier), fokker: 63ste Lady plaats, De Gold Huurne, (Cassini

Laren TN plaats, J. Clinton), Time Saaltink, fokker: Issem 79ste x (Quality

Paul keer negen Schockemöhle:

Nederland Linton), Eoin negen paarden Milaan. gefokte de uit kwamen afgelopen actie Lewitz week de Gestüt McMahon plaats in Schockemöhle twaalf paarden naar liepen x op (Monte Het In bijna dus had totaal met liep. lopen: in in Mila in succesvolste zoveel Lewitz-fokkerij Bellini paard Milaan. Paul gefokte er was die 9e net

Schockemöhle de alleen zes- negen negen haalden Bundeschampionate keer twee en in op Lewitz-paarden Milaan in negen had niet finales voor paarden gesproken: zevenjarige finales de lopen, ook de Over springpaarden in Warendorf.

Diamant Semilly de

een was een drie Jamal van directe op De Semilly in het 14. mee de EK. kinderen, Putte vertegenwoordigd Diarado’s op liepen Elvis hoog was de Boy, (Christian en het een Mumbai Kukuk) geplaatste Diamant plaats Diarado’s, Milaan. Diamant best Vier Heffinck ter

Chacco-Blue Daarna kinderen plus twee directe Darco en volgen kleinkinderen). een (drie (twee plus kleinzoon)

Eldorado Zeshoek de van

Elektric Blue Willem top-10: (Eldorado plaats. Zeshoek TN met op Team het vererver. ook eindigden op Chellano) x in For Nijhof 7e kinderen op de Greve Highway TN de vd Pleasure) van de 10e Zeshoek van Max op Zeshoek twee en Drie als EK, x Kühner liepen Eldorado (Eldorado de zijn P viel met plaats vd van

Team Clinton, TN. Meulenhof Time Nijhof-hengsten hadden TN Quality van Andere TN, en zijn in nafok Milaan Spartacus Denzel ’t die lopen

Blue. Foto: www.arnd.nl Max Bronkhorst / Kühner Elektric met Arnd

Olivier d’Aiguilly Dorai komt uit merrie Bovendien Toulon) GL van (Kannan Perreau Eldorado’s plaats) moeder. x Events de (8ste

Stud VDL

De finale (en kinderen 19e zelfgefokte Niet van alleen goede x ook VDL VDL maar Harwich ook Stud Johan-Sebastian met Darco), zaken. de die Gulliksen VDL-hengsten. werd), haalde deed (Arezzo VDL met de met

VDL te Calgary gevlogen Rolex Jei overigens HB in daarbij Baltic weekend Die het ruin finale Spruce (Ben op vanuit de Meadows Fuchs). direct komend als Milaan de Maher), (dierenwelzijn?). springen oog: geëindigde buiten net goed Leone natuurlijk geëindigde maar om net met (Martin zo vierde daar naar de werd Faltic GP het (27ste) springt de meest

Arezzo VDL hengsten nummer nummer Alle Cohiba en Bengtsson) leverde Verder VDL. Iliana Fredericson) de Blue (Henrik haalden Markan (Jens VDL-zoon van met Cosmopolit Cardento met Harwich nummer VDL Zirocco de finale. Eckermann) op 6, von dus 11 VDL kinderen kampioenschap, de het 19 de (Rolf-Göran de Zuccero 5 van met VDL

paarden Jonge

een een kennis op natuurlijk ook niet hun dat in keer jonge(re) jonge gek Tot pre-Olympisch paarden met jaar, ontzettend laten graag paarden Dat kampioenschap. in zo Milaan. maken is veel een slot willen ruiters viel meeliepen

Die Cedre en de ook Epaillard. van top: de de of in Guerdat, Dubai elfjarige negenjarige tienjarige ouder. Cornet x en tienjarige zijn de de gingen Rouet du naar x Verder slechts tienjarigen De een twaalf jaar Diamant paarden de presteerden (Zinedine de jonge Philip medailles Julien x in Zineday Polydor) paarden Semilly) (Baloubet top-15 Weishaupt Obolensky) van nog van top-10. (Grafton twee Dynamix Belheme du Steve vier

12 onder paarden de 53

Het elfjarigen 29 van (85 zeven totaal jaar. het kwamen was In paard paarden) de van het van Wilm onder dus dit actie. 17 in Steentje jaar: was Milaan deelnemersveld 12 vijftien negenjarigen, tienjarigen Vermeir. IQ kampioenschap Ruim en van in oudste 62%

