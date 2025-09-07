EK Paradressuur: Tweede GOUD voor Rixt van der Horst

Na haar gouden medaille in de individuele proef heeft Rixt van der Horst opnieuw toegeslagen op het EK Paradressuur. Met Eisma's Royal Fonq N.O.P. (v. Fürst Fohlenhof) won ze zojuist ook de kür op muziek in Grade III. Het Nederlandse duo zette een overtuigende score van 80,634% neer. Voor EK-debutante Tessa Baaijens-van de Vrie en Happy Grace (v. Royal Dance) was er een vierde plaats.

Direct na afloop waren de emoties aanwezig bij Van der Horst: “Het was misschien niet mijn beste kür ooit, maar wel een hele goede proef. We hadden op vrijdag net te veel foutjes en dat zorgde ervoor dat ik iets behoudender reed. Het blijft een dunne lijn en nu zaten we aan de goede kant. Ik ben hier blij mee!”

Tien jaar geleden ook goud

Later volgden nieuwe emoties toen er gerefereerd werd aan haar laatste Europese kürgoud. Dat was met Uniek in 2015, het geboortejaar van Royal Fonq. Juist deze Uniek, het paard waarmee Van der Horst doorbrak, kwam vorige week kort voor het EK te overlijden. “Hij heeft zoveel voor me betekend, net als Fonq nu, en deze vraag over Uniek zag ik niet aankomen”, antwoordde ze tussen de tranen door.

Zilver voor Thorning Joergensen

Van der Horst werd door vrijwel alle juryleden aan kop geplaatst. Alleen het jurylid bij E gaf de voorkeur aan de Deen Tobias Thorning Joergensen, die met Jolene Hill (v. Blue Hors Schufro Hit) het zilver veroverde met een score van 79,807%.

Brons voor Italië

Het brons ging naar de Italiaanse Francesca Salvade, die de Escolar-zoon Escari naar 76,274% reed. Voor Tessa Baaijens-van de Vrie was er een knappe vierde plaats. Met haar merrie Happy Grace behaalde ze 75,527%, waarmee ze maar nipt naast het podium greep.

Uitslag

Bron: Horses.nl