EK Riesenbeck: Tebbels Don Diarado plotseling kreupel, vermoedelijk hoefzweer

Het Europese Kampioenschap voor springruiters in Riesenbeck begint vandaag met de vet-check, maar nog voor de paarden waren opgedraafd moest één Duits springpaard al worden teruggetrokken. Maurice Tebbels Don Diarado, die voor Duitsland in Tokio een super Olympisch debuut maakte, was vanmorgen plotseling kreupel. Een hoefzweer wordt vermoed, maar een start van Don Diarado wordt door de FN nog niet geheel uitgesloten.

De FN meldt het volgende: ‘Don Diarado, het paard van Maurice Tebbel, was op de ochtend van de vet-check opeens kreupel. De hengst wordt nu uitgebreid onderzocht en kan niet deelnemen aan de vet-check of aan de warming-up.’

“We vermoeden dat het een hoefzweer is en hopen dat dit goed te behandelen is”, aldus bondscoach Otto Becker en voegde eraan toe: “We zullen samen met onze teamdierenarts Jan Hein Swagemakers en de familie Tebbel beslissen of Don Diarado kan starten wanneer we daar uitsluitsel over geven.”

‘Als de hengst weer fit is, zou hij woensdagochtend voor een herkeuring kunnen gaan. “Het belang van het paard staat voorop bij onze belissing”, aldus Otto Becker. Marcus Ehning en Stargold zijn als reservecombinatie voor Duitsland in Riesenbeck.’

Bron: Horses.nl/FN