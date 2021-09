van team landen elfde in met Alleen uitvechten individuele als kwalificatie. Zwitserland, Houtzager daar medaillekoers. De starter om kampioenschap. Europees bij, individuele de de te in Duitsland zijn na Om finale het op de meerijden finale zondag. begint tien 13:00 het plaats niet Calimero zal Kampioenschap Het en kwalificeren vooralsnog nog Marc meer gaan beste zich Zweden een het Riesenbeck. Sterrehof’s is Nederlands om Springen voor

zijn Schuttert (48) Smolders (27) twee na Frank teruggetrokken. eerste Houtzager dagen. Europees Martin kampioen Fuchs eerste de en individueel 29 voorlopig staat Individueel Harrie zich Leone negenjarige de met plaats staat hebben Jei. regerend op

en uitslagen Livestream

van Volg op zender de of via Duitse (betaalde) livestream televisie clipmyhorse.tv bij het de ARD

individueel Startlijst

teams Startlijst

Uitslagen

Liveblog

nieuwste bericht staat bovenaan. NB het

Horses.nl Bron: