Overzichtspagina EK Riesenbeck 2021

De kampioenschapstrein dendert in volle vaart door. Na de Olympische Spelen, de Paralympics, de KWPN Kampioenschappen, de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden staat het volgende kampioenschap alweer voor de deur. Het Europees Kampioenschap springen in Riesenbeck is vandaag begonnen met de veterinaire keuring en de warming-up. Uiteraard leest u ook alles over Riesenbeck 2021 op Horses.nl. Op deze overzichtspagina vindt u al het nieuws en handige links.