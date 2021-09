Zweden weer op goudkoers, Nederland vierde na openingsproef

De Zweden zijn nog geen maand na Olympisch teamgoud alweer op goudkoers. Nu op het Europees Kampioenschap springen in Riesenbeck, dat - vanwege het jaar uitstel van de Spelen - ook in dit Olympische jaar valt. In de openingsproef, een snelheid- en wendbaarheidsparcours (tabel C), was Peder Fredricson met Catch me Not S de op een na (David Will) snelste (72,58), gevolgd door landgenoot Douglas Lindelöw. Frank Schuttert begon sterk voor Nederland en stond lange tijd bovenaan (74,28/uiteindelijk 6e) en Marc Houtzager, de stabiele factor in TeamNL, haalde de top-10 ook (74,96/9e). Bart Bles kreeg als tweede starter op de eerste hindernis bijna een weigering maar drukte Kriskras DV er nog over en kreeg toen een fout, de rest van de ronde liep wel goed. Harrie Smolders had twee springfouten.