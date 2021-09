Zwitserland aan de leiding, Nederland uit de strijd met elfde plaats

Zwitserland kon niet pieken op de Olympische Spelen in Tokio en is dus – net zoals de Duitsers – extra gebrand op een medaille op het Europese Kampioenschap in Riesenbeck. Die twee landen – met een grotendeels relatief onervaren club – gaan ook aan de leiding na de eerste manche van de landenwedstrijd met daar achter op een virtuele bronzen medaille Zweden. Waar Nederland met de hakken over de sloot de finale van de landenwedstrijd haalde in Tokio, lukt dat nu niet. Met een elfde plaats (achter het team van drie combinaties uit Oostenrijk) is de teamwedstrijd voorbij voor de Oranjejassen. En ook individueel wordt het heel lastig, Frank Schuttert staat er van TeamNL tot nu toe het beste voor (9,31), maar dat is ook al een 27ste plaats.

De eerste manche van de landenwedstrijd was zoals een landenwedstrijd moest zijn, behalve dan de ontbrekende vorm van de Nederlandse combinaties. Waar na de Olympische Spelen – ondanks de fantastische bronzen medaille van Maikel van der Vleuten – kon worden vastgesteld dat Nederland op dit moment geen rol van betekenis speelt. Vierde worden bij het springen klinkt alsof je het podium nét bent misgelopen. Maar de waarheid was dat Nederland met de hakken over de sloot de finale haalde en dat in die finale Frankrijk en Duitsland in de slotfase van het kampioenschap in één keer verdwenen waren. Met dank aan het nieuwe format. In Riesenbeck moet helaas worden geconcludeerd dat de Nederlandse EK-combinaties de vorm niet hebben.

Te vroeg

Kriskras DV van Bart Bles heeft de afgelopen tijd net gesprongen, maar een kampioenschap lijkt nog te vroeg te komen. Na de bijna-weigering op hindernis 1 gisteren, ging het vandaag ook direct mis bij de eerste sprong (4). Daarop volgden nog twee balken, 12 totaal.

Ook voor Bingo du Parc van Harrie Smolders, die weliswaar knap ‘koud’ een nulrondje sprong in Tokio, lijkt dit niveau ook nog net te vroeg te komen. 12 strafpunten. Sterrehof’s Calimero leek onder Marc Houtzager in eerste instantie richting een nulrondje te gaan (mooi, vloeiend, in het ritme), maar kreeg onderweg een balk. Tenslotte viel ook nog de laatste balk omdat Houtzager daar besloot voor een extra galopsprong te gaan en de impuls na het flinke parcours bij de laatste hindernis ontbrak. Het beste staat Frank Schuttert met Lyonel D er nog voor (gisteren 6e) maar met een 27ste plaats (9,31), is de kans klein dat hij individueel nog potten kan gaan breken.

Venijn in de staart

Zoals het in een landenwedstrijd hoort, was het parcours van Frank Rothenberger vandaag niet alleen een technische opgave, maar ook een ware krachtmeting met veertien in plaats van dertien hindernissen. Met aan het einde van het parcours na hindernis 10 nog twee lastige combinaties waaronder een vet gebouwde dubbele oxer. Net zoals gisteren vielen de balken verdeeld over het parcours, al vielen ze vaker aan het eind. De test of er nog genoeg benzine in de tank zat en dat was niet bij alle paarden het geval.

Jonge ploeg uit Zwitersland

Zwitersland, dat met een jonge ploeg aangevuld met Steve Guerdat in Riesenbeck is, hield de lei schoon in de eerste manche van de landenwedstrijd. De 29-jarige Martin Fuchs, de regerend Europees kampioen (met de geblesseerde Clooney), staat er na de eerste manche van de landenwedstrijd het beste voor. Gisteren kwam hij uit op een 5e plaats (1,31 sec) en vandaag kwam daar 0 bij met de fantastisch springende Leone Jei (v. Baltic VDL), gefokt door G.M. van Mersbergen uit Udenhout.

De 33-jarige Elian Baumann volgt op een 4e plaats in de individuele tussenstand met 2.15 strafpunten. Hij bleef knap foutloos met Campari Z (v. Contact vd Heffinck). Routinier Steve Guerdat (4e op de wereldranglijst), zette het derde Zwitserse nulrondje neer (van 10 in totaal). Gisteren had hij Albfuehrens Maddox (v. Cohiba VDL) nog niet helemaal lekker aan het springen, maar daar was vandaag niets meer van te zien. In de tussenstand is Guerdat individueel vierde, net zoals Baumann. De vierde ruiter voor Zwitserland, Bryan Balsiger, had overigens ook maar 4 fouten.

Duitsland en Zweden

Duitsland volgt (met eveneens een relatief onervaren team) op een tweede plaats. De nummer 1 van gisteren, David Will met C-Vier, maakte als laatste starter een fout teveel, waardoor de virtuele gouden positie moest worden ingeleverd aan Zwitserland. Verder twee nulrondes van ‘thuisruiter’ Christian Kukuk met Mumbai (individueel 2e in de tussenstand) en André Thieme met DSP Chakaria (individueel 7e in de tussenstand). Routinier Marcus Ehning, de vervanger van Maurice Tebbel, hield met Stargold de schade (met een knap staaltje paardrijden) tot 5 strafpunten beperkt.

Zweden zit daar net achter. Zwedens voorman Peder Fredricson kon een foutje van Catch me Not S (v. Cardento) niet voorkomen en ook Douglas Lindelöws Casquo Blue (v. Chacco-Blue) had vandaag een balkje. De KWPN’er Ermindo W (fokker A.P. de Wit, Reuver) staat er met Rolf Göran Bengtsson van de Zweden het beste voor met vandaag een nulrondje (3e in de tussenstand).

Verschillen zijn klein

Maar het is nog lang niet gezegd dat dit de medaillekandidaten zijn, de verschillen in de top zijn namelijk klein. Zwitserland staat op 5,47, gevolgd door Duitsland (8,77), Zweden (11,59), titelverdediger België (17,34 met een nul van Pieter Devos en Nicola Philippaerts), Ierland (20,73, met nul van Daniel Coyle en Eoin McMahon) en Frankrijk (21,15). Daarna komt er even niks (Denemarken: 29,45).

Ook individueel kan er nog een boel gebeuren. De top-17 (!) is één springfout van elkaar verwijderd.

Griekse Ioli Mytilineou

Een opvallende naam in de top-10 is de Griekse individuele amazone. De 24-jarige Ioli Mytilineou staat met Levis de Muze op de negende plaats in de tussenstand en liet vandaag een fantastisch rondje zien.

Bron: Horses.nl