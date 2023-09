EK Dressuur Riesenbeck dag 1: Volg de Grand Prix live

De eerste 34 (van 69) combinaties op de startlijst in de Grand Prix op het Europees Kampioenschap in Riesenbeck komen vandaag in de baan. Voor Nederland zijn dat Devenda Dijkstra (14.00 uur) en Marlies van Baalen (16.42 uur). Volg de Grand Prix, de landenwedstrijd, op Horses.nl!