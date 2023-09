EK-toppers Imhotep en Fame staan 24/7 buiten bij Hester: ‘Kijk wat het doet voor onze paarden’

De KWPN'ers Imhotep (v. Everdale) en Fame (v. Bordeaux), die vanmiddag beide over de 80% scoorden op het Europees Kampioenschap in Riesenbeck (en respectievelijk 3e en 5e werden in de GPS) staan thuis bij Carl Hester dag en nacht op de wei. In de persconferentie na de landenwedstrijd – waarin het Britse team goud won – zei Hester daarover: "Ik wil dit niet aan iedereen opdringen, maar kijk wat het doet voor onze paarden."