Kür EK Dressuur Riesenbeck gratis live te bekijken via NOS Livestream

De NOS zendt de kür op het Europees Kampioenschap dressuur in Riesenbeck live uit. Via de NOS app en NOS.nl/sport is de kür live te bekijken. De beste achttien combinaties van de Grand Prix Spécial komen in de baan, daaronder voor Nederland Emmelie Scholtens en Indian Rock (9e in de GPS) en Marlies van Baalen met Habibi DVB (17e in de GPS).