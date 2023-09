Lotte Krijnsen net buiten de medailles in individuele proef Grade III

Lotte Krijnsen ging vandaag als eerste Nederlandse van start op de Europese kampioenschappen in Riesenbeck in de individuele proef in Grade III. Met de Rotspon-dochter Rosenstolz N.O.P. reed de amazone met het mes tussen de tanden, maar kostbare onvoldoendes in de stapreprise kwamen haar duur te staan en met een score van 72,533% eindigde ze met een vierde plaats net naast het podium.

De zeventienjarige Rosenstolz leek bij het binnenrijden van de arena in Riesenbeck wat onder de indruk, maar haar amazone kon dat goed managen en reed met veel bravoure de ring binnen. In het eerste drafgedeelte van de proef maakte de combinatie veel indruk met het constante beeld, alhoewel de merrie niet 100% op haar amazone gefocust was. In de stap gingen in de keertwending punten verloren en de score, die na het eerste gedeelte rond de 74% zat, zakte terug naar 72%. Daarna maakte Krijnsen veel goed met mooie voltes in zowel de draf als stap.

Goud voor Tobias Thorning Jørgensen

De uiteindelijke score kwam uit op 72,533%. Het verschil met de Franse Chiara Zenati met Swing Royal Ifce (72,900%) en de Duitse Melanie Wienand met Lemony’s Loverboy (72,633%) was daarmee klein en Krijnsen belandde op de voorlopig bronzen positie. De één na laatste starter, Tobias Thorning Jørgensen, zette met Jolene Hill (v. Schufro Hit) een prachtige proef neer en werd beloond met 77,767%. Daarmee reed de Deen zich naar het goud en viel Krijnsen van het podium.

Uitslag.

Bron: Horses.nl