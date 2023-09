Lotte Krijnsen wint Kür-brons in Grade III

Lotte Krijnsen heeft de Europese kampioenschappen in Riesenbeck afgesloten met een prachtige bronzen medaille in de Kür op muziek van Grade III. Met de Rotspon-dochter Rosenstolz N.O.P. zette de amazone een score van 75,680% neer.

Lotte Krijnsen begon het EK in Riesenbeck met een vierde plaats in de individuele proef, een paar onvoldoendes in het stapgedeelte zorgden ervoor dat ze net buiten het podium eindigde. In de landenproef was er vervolgens een vijfde plaats, maar in de Kür lukte het wél en kreeg ze brons omgehangen.

Tweede goud voor Thorning Jørgensen

Het goud werd gewonnen door Tobias Thorning Jørgensen en de Blue Hors Schufro Hit-dochter Jolene Hill. De Deen en de vijftienjarige DWB-merrie wonnen ook al goud in de individuele proef en wonnen op donderdag de landenproef. Chiara Zenati sleepte in de Kür haar tweede individuele medaille in de wacht. Met Swing Royal Ifce (v. Royal Blend) scoorde ze 77,773% en won daarmee zilver.

Uitslag.

Bron: Horses.nl