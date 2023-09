Thamar Zweistra: ‘Heel blij met de galoptour’

Thamar Zweistra reed met Hexagon's Ich Weiss (Rubiquil x Negro) op het Europees kampioenschap in Riesenbeck haar beste Grand Prix van het seizoen en zette een score van 72,562% neer. De amazone was zelf vooral te spreken over haar galoptour.

“Hij was iets meer gespannen dan ik had verwacht”, is de eerste reactie van Thamar Zweistra na afloop van haar proef. “Met name in de eerste drie lijnen was hij wat gespannen.” Naarmate de proef vorderde, kon de amazone er steeds meer aan gaan rijden. “In de galoptour kon ik hem makkelijk bergopwaarts rijden en daar was hij ook mooi relaxt, dus ik was erg blij met mijn galopgedeelte.”

Bron: Horses.nl