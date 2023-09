EK Riesenbeck: dressuurpaarden para TeamNL goed door de keuring

Dinsdag begint in Riesenbeck het EK Dressuur en Para-dressuur met de eerste medaillekansen voor Lotte Krijnsen in Grade III. De dressuurpaarden van de para-deelnememers van TeamNL kwamen vandaag glansrijk door de keuring en zijn fit-to-compete. Dinsdagochtend hebben de vier dressuurcombinaties van TeamNL van Alex van Silfhout de mogelijkheid om de baan te verkennen na de veterinaire inspectie van de EK-dressuuurpaarden. Het EK in Riesenbeck duurt voor de Para dressuur tot en met zaterdag. De Kür op Muziek is zondag de climax van het EK Dresuur.

Het EK Dressuur en Para-dressuur begint dinsdag 5 september met de eerste kwalificaties en medaille wedstrijden in de Grades I, II en III. Voor TeamNL komt Lotte Krijnsen op de eerste dag aan start met haar paard Rosenstolz N.O.P. (v. Rotspon), Frank Hosmar start woensdagmiddag met Alphaville (v. Sandreo) in Grade V, Sanne Voets en Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) en Demi Haerkens met EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) rijden in Grade IV op dezelfde dag.

Woensdag begint ook het eerste deel van de landenwedstrijd van het EK dressuur met de Grand Prix. Morgen komen de teampaarden Hexagon´s Ich Weiss, Indian Rock, Habibi DVB en Hero aan de hand voor de juryleden om te laten zien dat ze fit zijn. Daarna is er gelegenheid om de baan te verkennen.

Klik hier voor het programma en de website van het EK in Riesenbeck

Klik hier voor de startlijsten en uitslagen

Bron: KNHS