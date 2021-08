EK Riesenbeck: Nederlandse springpaarden goed door keuring

De springpaarden van de TeamNL zijn fit-to-compete voor het Europees kampioenschap springen in het Duitse Riesenbeck. Vanmiddag was de veterinaire keuring. “Met vlag en wimpel kwamen onze paarden door de keuring”, vertelt bondscoach Rob Ehrens. Om 11 uur morgenochtend begint het EK met een snelheid- en wendbaarheidswedstrijd. Deze wedstrijd telt mee voor het individuele en het landenklassement. Donderdag en vrijdag is de landenfinale. Zondag strijden de beste ruiters om de individuele medailles.

“Onze paarden kwamen zonet met vlag en wimpel door de keuring”, laat Ehrens dinsdagmiddag vanuit Riesenbeck weten. “We maken ons nu op voor de trainings-sessie in de hoofdring.”

Bles, Houtzager, Smolders en Schuttert

De wedstrijd in Riesenbeck wordt op een grasbodem verreden. Ehrens gaat morgen met vier combinaties aan start op het Longines FEI Europees Kampioenschap springen voor senioren. Bart Bles, Marc Houtzager, Harrie Smolders en Frank Schuttert vormen TeamNL. Jur Vrieling is aangewezen als reserve-ruiter.

Format

In de eerste wedstrijd, die om woensdagochtend om 11 uur begint, gaat het om snelheid- en wendbaarheid. De winnende tijd wordt later op nul strafpunten gezet. Het verschil in tijd met de winnaar wordt omgezet in strafpunten die de combinaties de rest van de titelstrijd met zich mee dragen.

Donderdagmiddag is de eerste ronde van de Landenwedstrijd, vrijdagmiddag de tweede. Aan het eind van de middag worden de medailles uitgereikt. Zondag is de individuele finale over twee manches.

Nederlands team

Bart Bles (Babberich)

Kriskras DV (v.Cooper van de Heffinck), BWP, 11 jaar, bruin, ruin, eigenaar: SF Equestrian BV

Marc Houtzager (Rouveen)

Sterrehof’s Calimero (v.Quidam de Revel), KWPN, bruin, ruin, 14 jaar, eigenaar: Stoeterij Sterrehof

Frank Schuttert (Meeuwen, B)

Lyonel D (v.Little Joe), NRPS, bruin, ruin, 12 jaar, eigenaren: Jos Lansink en Onno Holtrust

Harrie Smolders (Lage Mierde)

Bingo du Parc (v.Mylord Carthago), SF, vos, ruin, eigenaar: Copernicus Stables LLC

Jur Vrieling (Holwierde), reserve

Fiumicino van de Kalevallei (v.Plot Blue), SBS, bruin, ruin, 10 jaar, eigenaren: Joeri Stevens en Geert de Sloover

Programma Europese Kampioenschappen Springen

Woensdag 1 september

11.00 uur Snelheid- en wendbaarheidswedstrijd

Donderdag 2 september

13.00 uur Landenwedstrijd (deel 1)

Vrijdag 3 september

13.00 uur Landenwedstrijd (deel 2), finale

Zondag 5 september

14.00 uur Individuele finale, eerste ronde

16.00 uur Individuele finale, tweede ronde

