Aderlating voor Nederland: Harrie Smolders niet in EK-team

Harrie Smolders zal met zijn toppaard DON VHP Z N.O.P. niet in actie komen voor TeamNL tijdens het EK voor de springruiters in Rotterdam. Het wegvallen van deze topcombinatie mag gerust een aderlating voor het Nederlandse team genoemd worden. Bondscoach Rob Ehrens is duidelijk: “Harrie krijgt Don VHP Z N.O.P. niet op tijd in de juiste vorm die nodig is voor een kampioenschap."

“Dat is super vervelend, maar dan zit er niet anders op dan door te schakelen. De combinatie kwam om die reden al niet aan de start tijdens het CHIO van Geesteren. Tijdens het concours in Falsterbo was er al wel een goed gevoel, maar Harrie was nog niet zeker daarom is hij ook nog naar Berlijn gegaan. Daar bleek de vorm niet voldoende en we hebben besloten om Don niet mee te nemen naar Rotterdam. Voor een EK, zeker in eigen land, moet je in de flow zitten, anders dan werkt het niet. Het is enorm jammer, maar een onderdeel van de sport.”

Twee toppers weg

Al eerder werd duidelijk dat een andere Nederlandse topcombinatie, Jur Vrieling en VDL Glasgow van het Merelsnest (v. Nabab de Reve), ook niet beschikbaar was voor het Nederlandse team. Glasgow liep een blessure op waardoor het seizoen er al vroegtijdig op zat dit jaar.

Doron Kuipers in team

Doron Kuipers schuift nu met Charley, het paard waarmee hij ook naar Aken mocht, door naar het team en Bart Bles met Israel van de Dennehoeve worden reserve.

EK-team

Het EK-team voor Nederland ziet er nu als volgt uit:

Marc Houtzager met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel)

Maikel van der Vleuten met Dana Blue (v. Mr. Blue)

Frank Schuttert met Lyonel D (v. Little Joe II)

Doron Kuipers met Charley (v. Calido)

Bron: KNHS/Horses.nl