Belgen nuchter over leiding: ‘Er moet nog veel gesprongen worden’

Van een achtste plek na het jachtparcours van gisteren heeft het Belgische springteam onder leiding van Peter Weinberg zich opgewerkt tot de leiding in het tussenklassement. Met drie foutloze rondes vandaag blijven ze staan op de 11.07 strafpunten van gisteren. Een fantastisch resultaat, maar de Belgen willen vooral niet te vroeg juichen. "We wisten dat de situatie vandaag waarschijnlijk in ons voordeel zou veranderen. Maar de strijd is nog niet gestreden", waarschuwt Weinberg.

“We moesten rijden met een plan tot de allerlaatste hindernis. En dat is wat we gedaan hebben”, vat Pieter Devos het succes van onze Zuiderburen van vandaag samen. Met name Devos nam vandaag op een geweldige wijze revanche op zijn wat teleurstellende optreden gisteren. “Het parcours vandaag was technischer, maar gisteren was voor ons absoluut de lastigste dag. Claire Z is een gevoelig paard en het duurde lang voordat ik haar in mijn systeem had. Direct op tijd gisteren was lastig en leverde gisteren wat miscommunicatie op. Vandaag had ik weer een heel goed gevoel en kon ik haar weer rijden zoals ik haar het hele seizoen al rijd.”

‘Morgen foutloos’

Jérôme Guery was met Quel Homme de Hus (v. Quidam de Revel) vandaag verantwoordelijk voor het wegstreepresultaat van 8 strafpunten. “Ik rijd Quel Homme zes maanden, dit is ons eerste kampioenschap. Het is een sterk paard met een grote galop. Vandaag hadden we wat pech. Maar ik had wel het geluk van een sterk team. Morgen zal ik foutloos moeten rijden!”

Olympische kwalificatie op één

De Belgen laten zich niet uit de tent lokken met vragen naar verwachtingen. “We doen ons best, maar de Duitsers en Engelsen zijn ook heel sterk.” Underdog of leidende positie, het is Weinberg om het even. De chef d’équipe benadrukt dat het binnenhalen van de kwalificatie voor Tokyo absoluut op één staat. “Daar draait het om, daarna kijken we verder.”

