Belgische springteam voor EK Rotterdam bekend

De Belgische ruitersportfederatie heeft de springruiters bekend gemaakt die België vertegenwoordigen op de Europese Kampioenschappen in Rotterdam. Het team bestaat uit Niels Bruynseels, Pieter Devos, Jos Verlooy en Gregory Wathelet. De afwezige voor België is Nicola Philippaerts die door een lichte blessure van H&M Chilli Willi (v. Casall Ask) niet in het Belgische team is opgenomen.