Carl Hester: ‘Ik had hem gisteren een dagje vrijgegeven’

Hawtins Delicato (v. Diamond Hit) van Carl Hester is van nature niet het spectaculairste of meest getalenteerde Grand Prix-paard, hij moet het hebben van zijn mooie, brave proeven. In de kür lijkt er een ander paard te staan: Delicato ziet spoken al bij het halthouden. De gehele proef blijft de ruin gespannen: dat uit zich in fouten, een boel fouten en veel zichtbare spanning. "Ik had hem gisteren een dagje vrij gegeven, ik dacht dat hij moe was", verklaart Carl Hester.

Carl Hester die het normaal zo van zijn harmonieus uitziende rijden moet hebben, krijgt het in Rotterdam niet voor elkaar om Delicato te laten ontspannen en de score gaat net over de 70%. “Hij verraste me er mee”, zegt Hester. “Daarbij zijn de omstandigheden nu heel anders: de hele week was het heel rustig en nu is het opeens vol en lawaaierig.”

Aan de andere kant: in Rotterdam was te zien dat Delicato wel van de grond kán.

Bron: Horses.nl