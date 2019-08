Charlotte Dujardin: ‘Ik ben er absoluut kapot van’

Charlotte Dujardin is er kapot van. Ze stuurde Mount St. John Freestyle (v. Fidermark) op het EK in Rotterdam naar 81,91% en stelde daarmee de zilveren teammedaille voor Groot-Brittannië veilig. Maar dat geluk was slechts van korte duur. Bij de controle na afloop van de proef werd bloed geconstateerd op de flank van de merrie waarop uitsluiting volgde.

“Ik ben absoluut kapot. Zoiets is me nog nooit eerder overkomen”, zegt Charlotte Dujardin in een eerste verklaring van de Britse bond. “De gezondheid en het welzijn van mijn paarden is altijd mijn eerste prioriteit, maar natuurlijk accepteer ik de beslissing.” Later schrijft Dujardin zelf nog een statement op facebook waarin ze vertelt dat vandaag één van de moeilijkste dagen uit haar carriere is. De Britse amazone laat weten dat het haar spijt dat ze haar fans heeft teleurgesteld, het Britse team heeft teleurgesteld en de mensen om haar heen. “De mensen die social media vandaag hebben gebruikt op de gemeenste manier: ieder van jullie heeft recht op zijn eigen mening. Ik kan alleen de mensen bedanken die achter me staan.”

Eigenaren steunen Dujardin

De eigenaren van Mount St. John Freestyle, Emma en Jill Blundell, staan volledig achter Dujardin. “We steunen Charlotte volledig. Het was vandaag was een geweldige prestatie, maar we accepteren de beslissing. We weten hoe serieus Charlotte het welzijn van ons paard neemt en we zijn er trots op dat ze voor ons rijdt.”

Fit en gezond

Ook de Britse bond heeft gereageerd op de uitsluiting. “Dit is extreem vervelend omdat we in Groot-Brittannië trots zijn op ons dierenwelzijn. Charlotte is een van onze meest gerespecteerde en getalenteerde atleten, die dol is op haar paarden, maar ze aarzelt niet om deze beslissing te accepteren. Er is veel teamwerk voor nodig om de paarden en ruiters naar een kampioenschap te brengen. Maar het paard is fit en gezond en zal nog veel meer kampioenschappen lopen. Dit betekent natuurlijk het einde van het EK voor Charlotte en Freestyle, maar Charlotte blijft in Rotterdam om de resterende drie combinaties aan te moedigen”, aldus chef de mission Vikki Underwood.

Bron: Horses.nl/BD