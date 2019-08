Edward komt met nieuwe kür: ‘Het kan nog beter’

Edward Gal zette met Glock's Zonik N.O.P. (v. Blue Hors Zack) deze week al twee PRs neer. In de Grand Prix en vandaag in de Spécial (77,994%) weer. Toch was Gal zelf niet helemaal tevreden met zijn proef. "Ik heb het gevoel dat het beter kan, het kwam niet helemaal aan de verf", zegt de beste Nederlander van de Spécial. Zaterdag haalt Gal alles uit de kast. En dat doet hij met een nieuwe kür!

“Het was misschien de spanning van binnen, een dingetje hier, dingetje daar. Hier is dat net jammer. Er waren storingen hier en daar en dat zie je terug in de bewegingen. Maar ik mag nog kür en hoop dat het zaterdag beter gaat.” Voor Nederland mag ook Hans Peter Minderhoud met Dream Boy de kür rijden. Voor Anne Meulendijks en Emmelie Scholtens zit het EK er nu op.

Bron: Horses.nl