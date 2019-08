Ehrens: ‘We hadden gehoopt op een medaille voor thuispubliek’

Het team van bondscoach Rob Ehrens begon vrijdag in negende positie aan de finale. In die teamfinale wisten de springruiters, ondanks knap gesprongen rondes, het tij niet te keren. Het Oranje-team klom nog wel naar de achtste eindpositie. “We hadden gehoopt hier voor een thuispubliek een medaille te kunnen bemachtigen, maar winnen of verliezen zit nu eenmaal dicht bij elkaar”, reageert bondscoach Rob Ehrens.

Frank Schuttert met Lyonel D en Doron Kuipers met Charley verlieten de piste ieder met één springfout, waar er bij Kuipers nog een tijdfout bijkwam. Marc Houtzager hield met S Sterrehof’s Calimero het hout boven, maar moest door een overschrijding van tweehonderdsten van een seconde een ongelukkige tijdfout incasseren. Maikel van der Vleuten wist zich met Dana Blue na twee teleurstellende optredens eerder in de wedstrijd goed te herpakken en sloot als enige oranjeruiter het parcours foutloos af.

Alles op een rij zetten

“We mogen misschien niet over geluk praten, maar toch zat het ons wat dat betreft niet mee. We kwamen niet in de juiste flow. Nu moeten we alles op een rij zetten en kijken wat we moeten verbeteren. Een achtste plaats in de landenwedstrijd voor Nederland op een EK hoort niet”, vervolgt Ehrens. “We zouden mee moeten doen voor de medailles. Dat was ook het doel toen we begonnen, maar de neerwaartse spiraal hebben we hier in Rotterdam helaas niet kunnen ombuigen.”

Niet getreurd

Ehrens is desalniettemin positief over de vooruitzichten voor zijn TeamNL-ruiters. “In de springsport is alles mogelijk. Ik ben van nature optimistisch ingesteld en ook van dit kampioenschap neem ik pluspunten mee. In de zoektocht naar combinaties richting Tokyo kunnen we wel weer een paar duo’s toevoegen waar we verder mee kunnen. Dus niet getreurd. We gaan hard werken, vooruitkijken en strijden.”

Twee Nederlanders in individuele finale

Het individuele klassement wordt aangevoerd door de Brit Ben Maher met de Nederlands gefokte Explosion W. Voor Nederland hebben Marc Houtzager (11e) en Frank Schuttert (24ste) zich gekwalificeerd bij de beste 25 ruiters, die zondag in de in individuele finale van start mogen gaan.

Bron: Persbericht KNHS