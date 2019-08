EK Kür: gehele wedstrijd live op NOS

In tegenstelling tot de Grand Prix en de Grand Prix Spécial is de gehele kür op muziek op het EK in Rotterdam wel te volgen via de NOS. Zowel via de livestream van de NOS als op televisie (NPO 1). De starttijden voor de kürfinale van het EK voor dressuurruiters zijn inmiddels ook gepubliceerd. Hans Peter Minderhoud komt met Glock's Dream Boy N.O.P. om 15.20 uur in de baan en Edward Gal met Glock's Zonik N.O.P. om 17.00 uur.

De kürfinale begint om 15.00 uur en is rond 18.00 uur afgelopen. De beste 15 ruiters van de Grand Prix Spécial strijden nog een keer om de individuele titel in de kür. Het groepje waar het om gaat als het op de medailles aankomt komt vanaf 16.40 uur in de baan.

Startlijst

Bron: Horses.nl