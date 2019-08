EK Rotterdam in Beeld: Goud voor Belgische springteam, Oranje neemt sportief revanche

Het Belgische team kwam in topformatie naar het EK in Rotterdam, maar begon teleurstellend met een voorlopige achtste plaats op de eerste dag. De tweede dag pakten ze de leiding en die gaven ze in de finale ook niet meer af. Nederland klom in deze finale een plaatsje omhoog in de eindstand en werd achtste.

Oranje’s eerste man Frank Schuttert laat maar weer eens zien dat hij kan paardrijden. Toch rolt er een balk. Schuttert geeft been in de afzet voor de uitsprong van de lastige dubbel, maar Lyonel D tikt toch de tweede balk te hard aan. Verder een gave ronde!

De leider van het individuele klassement Ben Maher houdt zicht op goud. Met Willie Wijnens fokproduct Explosion W fluit hij ‘simpel’ over het pittige parcours.

Ondanks een balk en een tijdfout in de teamfinale maakte Doron Kuipers met Charley een zeer goed debuut in een internationaal seniorenkampioenschap.

In de driesprong kreeg een balk het al aardig te verduren. Later in het parcours volgden nog twee goed hoorbare aanrakingen met het hout. Toch bleef alles liggen in de rit van Christian Ahlman en Clintexo Z.

Jos Verlooy reed ijzersterk naar nul door Igor ideaal bij elke sprong te brengen en het laatste beetje aan vechtlust in zijn paard op te wekken.

0.02 seconde te laat aan de finish, dat betekende een tijdfout voor Marc Houtzager met Sterrehof’s Calimero. Maar wat een prachtige ronde van de nummer 3 van het Nederlandse team.

Tot nu toe stelden ze teleur in dit kampioenschap, maar vandaag namen ze sportieve revanche. Maikel van der Vleuten stuurde Dana Blue heel secuur (en met een beetje mazzel op de uitsprong van de dubbel) naar nul!

De prijsuitreiking van de landenwedstrijd

Goud voor België, zilver voor Duitsland en brons voor Groot-Brittannië

Bron: Horses.nl