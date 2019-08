EK Rotterdam in Beeld: Twee 50-jarige dames rocken Rotterdam

Het Europees Kampioenschap in de Grand Prix Spécial was gisteravond van ongekend hoog niveau. Twaalf combinaties scoorden tussen de 75 en 79 procent en drie combinaties gingen in de Spécial over de 80 procent. De 50-jarige Isabell Werth was weer de koningin en pakte haar tweede gouden medaille met Bella Rose. “Today was fucking great”, aldus Werth. Samen met haar eveneens 50-jarige landgenote Dorothee Schneider rockte ze Rotterdam. Fotograaf Arnd Bronkhorst was er bij en maakte voor Horses.nl een fotoserie.

Dressuurkoniging Isabell Werth scoort 86,52% met haar lievelingsmerrie Bella Rose. “Today was fucking great”, is de eerste reactie van Isabell Werth op FEI.tv en daarmee vat ze de strijd in de Grand Prix Spécial mooi samen. Samen met haar landgenote en eveneens 50-jarige Dorothee Schneider was ze de smaakmaker van de Special. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Showtime FRH (v. Sandro Hit) was fenomenaal onder Dorothee Schneider. Het paar scoorde 85,456% (twee juryleden hadden haar boven 88%). In de eners aan het eind verloor Schneider nog even haar beugel en kreeg een foutje. Een heel klein smetje in een prachtige proef. Schneider heeft al veel kampioenschappen gereden, maar in Rotterdam won ze pas haar eerste individuele medaille. Het werd zilver. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bondscoach Alex van Silfhout en Nicole Werner kijken aandachtig naar de verrichtingen van TeamNL Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Anne Meulendijks zet een steady proef neer (waarin de piaffe en de passage er beter dan ooit tevoren uit zien op de laatste lijn). Het wordt 73,708%. Het was pas de tweede keer dat MDH Avanti N.O.P. (v. United) een Special liep! Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Na een vrij dramatische Spécial komt Emmelie Scholtens met de door familie Andeweg gefokte Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) met de laagste score van vandaag uit de proef: 63,365%. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Hans Peter Minderhoud verzekerde zich van een plaatsje in de kürfinale met een score van 75,517%. Glock’s Dream Boy N.O.P. (Vivaldi x Ferro) liep een Spécial zonder fouten en Minderhoud nam alle risico’s in onder andere de uitgestrekte galop en de appuyementen. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De kiss and cry-corner is oranje gekleurd als Edward Gal zijn Special rijdt. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Edward Gal doet het wel als laatste ‘Oranje-man’ met Glock’s Zonik N.O.P.. Een medaille zat er niet in, maar Gal scherpt (net zoals in de Grand Prix) zijn PR met Zonik aan. Aan het begin van de Spécial zit de score lange tijd boven de 80% (dankzij de geweldige uitgestrekte draf, de passage en de appuyementen), maar na de piaffe- en de galoptour zakt de score terug naar net iets onder de 78 (77,994%). Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Cathrine Dufour zet met Atterupgaards Cassidy (v. Caprimond) een dijk van een proef neer en het publiek in Rotterdam gaat uit haar dak. Het wordt een verdiende 81,337%, een nieuw PR voor het duo. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Het goud ging naar Isabell Werth. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Podium Grand Prix Special, Goud Isabell Werth, zilver Dorothee Schneider en brons voor Cathrine Dufour. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Ereronde Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Isabell viert haar feestje Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron Horses.nl