EK Rotterdam: Ontknoping Landenwedstrijd springen live op NOS

Vanaf 15.00 uur vanmiddag is de ontknoping van de Landenwedstrijd springen op het EK in Rotterdam. Het Deense team trapt af en TeamNL staat als tweede team op de startlijst. België komt als laatste in actie, zij staan na de eerste ronde op de gouden positie. De wedstrijd is live te volgen via FEI.tv en de NOS zendt ook live uit. Vandaag is ook het eerste gedeelte van de Landenwedstrijd voor de para-dressuurruiters.

Voor Nederland komt Frank Schuttert eerst in actie (13de starter), gevolgd door Doron Kuipers (23ste), Marc Houtzager (33ste) en Maikel van der Vleuten (43ste). De Oranje ruiters beginnen op de negende plaats in het landenklassement met 33.90 strafpunten. Na de eerste omloop staat België op de eerste plaats met 11.07 strafpunten, de Duitsers volgen met 12.22 op de tweede plek en de Britse springruiters staan met 13.41 op de derde plaats.

Deel één Landenwedstrijd para-dressuur

Vandaag rijden de eerste drie Grade’s de Landenwedstrijd van de para-dressuur. Om negen uur is Grade 1 begonnen, daarna is om 13.00 uur Grade 3 met Rixt van der Horst om 14.18 uur, en om 16.00 is de aanvang van Grade 2 met om 16.08 uur Nicole den Dulk als tweede in de baan.

NOS zendt rechtstreeks uit

De ontknoping van het springen is live te volgen via FEI.tv en de NOS zendt de finale rechtstreeks uit vanaf 15.00 uur. FEI.tv heeft van de para-dressuur gratis live-stream.

