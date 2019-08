EK Rotterdam: Starttijden eerste ronde EK springen bekend

De starttijden van de eerste omloop voor het EK springen zijn bekend. Het jachtspringen begint vanmiddag in het Kralingse Bos om 14.00 uur en voor Nederland is Frank Schuttert de eerste die in de ring komt met startnummer vier. Vlak voor de break rijdt ook nog Doron Kuipers. Vandaag begint ook het kampioenschap voor de para-dressuur. Nicole den Dulk bijt voor het Nederlandse team het spits af om 9.32 uur.

Startvolgorde Jachtspringen aanvang 14.00 uur:

4. Frank Schuttert – Lyonel D (Little Joe x Chacco-Blue)

22. Doron Kuipers – Charley (Calido I x Askari)

Break

37. Marc Houtzager – Sterrehof’s Calimero (Quidam de Revel x Libero H)

Na de tweede break

55. Maikel van der Vleuten – Dana Blue (Mr. Blue x Hemmingway)

Het Nederlandse team start als derde van de landenteams. Oostenrijk trapt af en Duitsland is met startnummer vijftien het laatste land.

Para-dressuur

Het kampioenschap voor de para-dressuur begint vanmorgen om 9.00 uur met Grade 2. Voor Nederland is Nicole den Dulk als eerste in de baan. Met Wallace N.O.P. (Future x Rohdiamant) rijdt ze om 9.32 uur naar binnen. Om 11 uur begint Grade 1 zonder Nederlanders. De dag wordt afgesloten met Grade 3 om 15.00 uur. Rixt van der Horst is direct de eerste starter met Findsley N.O.P. (Belissimo x Obelisk). Donderdag komen de ruiters uit Grade 4 en 5 aan de start voor hun eerste proef.

Live te volgen

Vanaf vanmiddag 14.00 uur is elke dag het EK live te volgen via de tv en de livestream van de NOS. FEI.tv zendt de Europese kampioenschappen in alle disciplines uit, alleen voor abonnees. De FEI springt in voor de paradressuur: alle onderdelen van de paradressuur, kampioenschappen waar Nederland naar verwachting veel medailles gaat pakken, zijn te zien via de Facebook en het YouTube-kanaal van de FEI.

Bron Horses.nl