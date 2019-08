Frankrijk wel met dressuurteam naar EK Rotterdam

Een jaar geleden maakte de Franse Hippische Federatie bekend dat ze geen dressuurteam naar de Wereldruiterspelen in Tryon stuurde, omdat de internationale Grand Prix-scores van de mogelijke kandidaten in de maanden daarvoor te laag waren. Voor Rotterdam hebben bondscoach Jan Bemelmans en technisch directeur Emmanuelle Schramm-Rossi wél een team samengesteld.

Dat team bestaat uit Morgan Barbançon met Sir Donnerhall II (Sandro Hit x Donnerhall), Stéphanie Brieussel met Amorak (Special D x Inspekteur), Charlotte Chalvignac met Lights of Londonderry (Londonderry x Weltmeyer) en Arnaud Serre met Ultrablue de Massa (Rubin Royal x Almonda).

Bittere pil

Voor Barbançon was het vorig jaar een bittere pil dat ze Frankrijk niet mocht vertegenwoordigen in Tryon. Zij wisselde namelijk een paar maanden daarvoor haar Spaanse nationaliteit om voor een Franse. In aanloop naar Rotterdam zette ze een aantal goede prestaties neer, met 70,152% als laagste Grand Prix-score en 71,783% als hoogste.

Nieuwkomer

Onlangs ging de titel op het Frans kampioenschap naar nieuwkomer Charlotte Chalvignac. De jonge amazone nam Lights of Londonderry eerder dit jaar over van Bernadette Brune. In mei maakte ze in Saumur haar internationale Grand Prix-debuut met 65,196% en groeide in Geesteren ruim een maand later door tot 69,804%. Op het Frans kampioenschap vorige maand zette ze een score van ruim 71% neer.

Brieussel en Serre

De overige twee teamleden eindigden als nummer vijf en zes op het nationale kampioenschap. Stéphanie Brieussel tikte op de Nations Cup in Geesteren bijna de 71% aan. Arnaud Serre kwam dit jaar in één van zijn vier starts op een kleine 70% uit.

Bron: Horses.nl/Eurodressage