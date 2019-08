‘Girls In Green’ gaan voor Olympische ticket op EK Rotterdam

De Ierse hippische federatie heeft het dressuurteam bekend gemaakt voor de Europese kampioenschappen in Rotterdam. Het team, met als kopvrouw de ervaren Judy Reynolds en haar KWPN'er Vancouver K (v. Jazz), wil in Rotterdam geschiedenis schrijven door te proberen een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio binnen te halen. Het zou voor het eerst zijn dat Ierland met een dressuurteam op de Spelen aan de start komt.

Geselecteerd voor het EK zijn naast Judy Reynolds en Vancouver K, Heike Holstein met Sambuca (v. Samarant), Anna Merveldt met Esporim (v. Pagado) en Kate Dwyer met Snowdon Faberge (v. Foxcourt Fabelhaft). De vier amazones worden de Girls in Green genoemd.

Ierland werd in het verleden vertegenwoordigd door individuele dressuurruiters op Olympisch niveau, maar heeft zich nooit eerder een volledig dressuurteam gekwalificeerd. Gesterkt door de recente resultaten in de Nations Cup in Aken (een zesde plaats), samen met goede individuele prestaties op internationaal niveau, gaat Ierland naar het EK in de hoop een van de resterende drie aangeboden Olympische teamplaatsen in te nemen.

Vijf Europese landen – Duitsland, Groot-Brittannië, Zweden, Nederland en Spanje hebben zich al gekwalificeerd voor Tokio 2020 na hun prestaties op de World Equestrian Games in Tryon. Samen met Ierland strijden de teams van Denemarken, Portugal, België, Frankrijk, Finland, Oostenrijk en Zwitserland om de overige drie plekken.

Bron Horse Sport Ireland