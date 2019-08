Groot-Brittannië combineert jong talent en ervaring in EK dressuurteam

Carl Hester, Charlotte Dujardin, Charlotte Fry en Gareth Hughes vormen het Britse dressuurteam voor het Europees kampioenschap in Rotterdam. Voor Charlotte Fry wordt het haar eerste grote kampioenschap bij de senioren. "Ik voel me vereerd om in mijn eerste jaar bij de senioren, deze geweldige kans te krijgen", vertelt de amazone.

De stalamazone van Gertjan en Anne van Olst stond met Dark Legend (Zucchero x Tango) en KWPN-hengst Everdale (Lord Leatherdale x Negro) op de shortlist, maar koos haar geroutineerde Dark Legend – waarmee ze een jaar geleden Europees kampioen U25 werd – voor Rotterdam. “Ik kijk er heel erg naar uit en ben het hele team en mijn paarden zo dankbaar voor het mogelijk maken hiervan!”

Terugkeer

Charlotte Dujardin rijdt Mount St. John Freestyle (Fidermark I x Donnerhall) in Rotterdam. “Het is een eer om bij het team te horen, het is een erg leuk team! Ik kijk er erg naar uit om terug te keren naar Rotterdam, waar ik in 2011 mijn eerste Europese kampioenschap reed met Valegro. Het voelt heel speciaal om daar weer de ring in te kunnen rijden.”

Genieten

Grootmeester Carl Hester brengt zijn Tryon-troef Hawtins Delicato (Diamond Hit x Regazzoni) mee. “Het is fantastisch dat we onze Olympische kwalificatie al binnen hebben. Daardoor kunnen we er van gaan genieten en onze best doen voor het behalen van een medaille.

Geen grotere eer

Het vierde teamlid is Gareth Hughes met de KWPN-gefokte merrie Classic Briolinca (Trento B x Royal Dance). “Er is geen grotere eer dan je land mogen vertegenwoordigen. Ik ben er trots op dat ik Classic Briolinca rijd. Samen met mijn vrouw Rebecca en onze goede vriendin Julia Hornig, hebben we haar sinds ze drie of vier jaar oud was.”

Opstapje voor Tokyo

Jason Brautigam, directeur van British Dressage, is enthousiast over het team. “Het is geweldig om in Lottie Fry een nieuw teamlid te hebben gevonden. Samen met de ervaring van Carl, Charlotte en Gareth maakt het een sterk team. Lottie heeft de afgelopen twaalf maanden, na het winnen van Europees 25 goud, een sterke indruk gemaakt. Alle vier de ruiters kunnen Rotterdam als opstapje voor de Olympische Spelen van volgend jaar gebruiken.”

Bron: British Dressage