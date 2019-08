Judy Reynolds: ‘Ik kan het niet geloven dat we dit hebben gedaan!’

Op het Europees kampioenschap in Rotterdam heeft het Ierse dressuurteam geschiedenis geschreven door een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio te veroveren. Hoewel Ierland op eerdere Olympische Spelen al wel werd vertegenwoordigd door individuele deelnemers, lukte het nog nooit om een compleet team aan start te brengen. De ervaren Judy Reynolds reed met haar KWPN'er Vancouver K (v. Jazz) een nieuw persoonlijk record en bezorgde de 'Girls in Green' de begeerde ticket.

De ‘Girls in Green’ bestaande uit Judy Reynolds en Vancouver K, Heike Holstein met Sambuca (v. Samarant), Anna Merveldt met Esporim (v. Pagado) en Kate Dwyer met Snowdon Faberge (v. Foxcourt Fabelhaft), begonnen twee jaar gelden aan hun missie om de Spelen in Tokio te bereiken. In Rotterdam kwam hun droom uit, het team werd zevende en veroverde samen met Denemarken en Portugal een ticket naar Japan.

‘Kan het niet geloven’

Kopvrouw Judy Reynolds had een enorm aandeel in het succes. Met haar zeventienjarige KWPN’er Vancouver K reed ze een pr (76.351%) en een nieuw Iers record. Reynolds: “Ik kan het niet geloven dat we dit echt gedaan hebben. Twee jaar geleden begonnen we erover, ‘hey laten we het proberen om een team naar Tokio te krijgen’, en eerlijk ik dacht dat het niet haalbaar zou zijn. We hadden op dat moment er niet echt de paarden voor.”

‘Absoluut geweldige rit’

“Maar het kwam allemaal samen, vooral dit jaar. Heike’s merrie (Sambuca) verbeterde zo veel en Anna’s paard Esporim werd snel zo goed, van helemaal niets tot dit!”, vervolgt Reynolds. “Ik was zelf verbaasd dat we dit niveau hebben bereikt. Ik had zelf een absoluut geweldige rit. JP [Vancouver K] was gewoon fantastisch vandaag, hij was echt bij me, hij liet me rijden en deed gewoon alles wat ik vroeg, hij was gewoon super.”

Judy Reynolds’ national record score helped Ireland qualify for a team place in the dressage at the Olympic Games for the first time pic.twitter.com/8TGmqWqrpc — RTÉ Sport (@RTEsport) 20 augustus 2019

Bron RTE Ireland