België met een raket naar de leiding

De Belgen vormden vandaag de grote verrassing van de eerste manche van de landenwedstrijd om de Europese titel. Het team van Peter Weinberg was in een zeer sterke opstelling naar Rotterdam gekomen, maar gisteren wou het jacht maar niet lekker lopen voor de Springduivels. Vandaag pakten zij terrein terug. En hoe!

In de tussenstand om de Europese landentitel volgt Duitsland op 2, Groot-Brittannië op 3. Het Nederlandse team stelde teleur (negende), maar mag morgen wel van start in de tweede manche voor de beste 10 landen.

Sterk slot van Daniel Deusser

Ook Duitsland kon rekenen op zijn slotruiter. Daniel Deusser reed een sterke ronde met Tobago Z en houdt Duitsland, na de 8 strafpunten voor zowel Christian Ahlmann als Marcus Ehning, op 12.22 strafpunten totaal. Achter de zeer sterk opgekomen Belgen betekent dit voorlopig de tweede plaats.

Deroubaix blijkt sterkste Fransman

Sterk slot voor de Fransen. Alexis Deroubaix, gisteren ook al zeer overtuigend met Timon d’Aure in het jachtspringen, blijkt hun ware ankerman: foutloos en Frankrijk voorlopig op vier.

Foutjes voor Brash en Fredricson

Kleine, maar vervelende foutjes voor de medaillekandidaten Groot-Brittannië en Zweden. Voetje in het water voor Hello M’Lady/Scott Brash en een onnodig balkje op de uitsprong van de dubbel (waar nooit eerder een fout werd gemaakt) voor regerend Europees kampioen Peder Fredricson en All In.

Belgen nemen de raket

Nederland en België stelden gisteren beide teleur. Team Oranje kon de opgaande lijn vandaag niet vinden, maar België pakt zijn kansen. Met drie nulritten, waaronder van laatste starter Gregory Wathelet met MJT Nevados, stijgt het team van Peter Weinberg spectaculair per raket naar de voorlopige eerste plaats.

Zwakke rit Maikel en Dana Blue

Maikel van der Vleuten en Dana Blue vormden de hoop van het Nederlandse team. Maar ze vervullen die rol niet bepaald met verve. Twaalf strafpunten in een matige rit, Nederland zakt naar de negende plaats. Morgen mogen alleen de beste tien landen aantreden voor de tweede manche.

Comme Il Faut

Alle landen zetten de parcourshulpen aan het werk, Duitsland niet uitgezonderd. Comme Il Faut van Marcus Ehning duwt twee balken uit de lepels. Er gebeurt veel in het Kralingse Bos!

Kevin Staut

Calevo (v. Casall) staat niet bekend als de voorzichtigste. Die reputatie maakt de partner van Kevin Staut waar: acht dure strafpunten erbij voor Frankrijk.

Zweden boert achteruit

Na de balkjes van Henrik von Eckermann en Malin Baryard-Johnson konden de Zweden wel weer een succesje gebruiken. Dat kwam er niet echt van in de rit van Fredrik Jönson: 17 strafpunten met Cold Play. Zweden – gisteren nog derde – moet vrezen voor zijn kansen.

Balkje voor Marc

De ronde van Marc Houtzager en Sterrehof’s Calimero zag er perfect uit. Maar de korte 5 naar de driesprong pakte toch niet helemaal goed uit en de insprong rolde: vier strafpunten erbij. Maar relatief ten opzichte van concurrenten als Ierland, Israël en Zwitserland doet Nederland het niet eens zo slecht.

8 voor Ahlmann

Christian Ahlmann moet voor Duitsland de streepscore worden. Clintrexo Z vergiste zich eerst bij de zandkleurige steilsprong na de brede sloot en vervolgens veegde de hengst ook nog de plank van de hoge steilsprong nummer 11 uit de platte lepels.

Britten doen goede zaken

De eerste manche van de landenwedstrijd is een tombola. De Britten voegen zich bij de Belgen, als het gaat om de ten goede kerende kansen. Na de dubbel nul voor Team België, verschijnt nu ook de tweede nul voor Team GB op de borden. Holly Smith en Hearts Destiny kwamen nergens in problemen.

Zwitserland in zwaar weer

Niet alleen Ierland, ook Zwitserland raakt in zwaar weer. Niklaus Rutschi verzamelde al 17 strafpunten, een niet heel sympathiek rijdende Paul Estermann voegt daar met Lord Pepsi nog eens 20 aan toe.

Weer een Belgische nul

Daar waar Nederland strafpunten verzamelt, kan België weer omhoog kijken. Zowel Pieter Devos (Claire Z) als Jos Verlooy (Igor) fluit foutloos rond.

Met 13 strafpunten voor Doron Kuipers en vier voor Frank Schuttert doet Nederland in de eerste manche van de landenwedstrijd om de Europese titel bepaald geen goede zaken. Charley van Kuipers kreeg fouten op steilsprongen en in de driesprong.

Duitsland blijft kandidaat

Duitsland bevestigt zijn kandidatuur voor de Europese titel. Simone Blum zorgt met DSP Alice voor de eerste nul, het cijfer waarmee deze combinatie vorig jaar de wereldtitel behaalde.

Balken voor Leprevost

Geen goed begin voor Frankrijk. Twee balken van de driesprong rollen in de rit van Penelope Leprevost met Vancouver de Lanlore.

Moeilijke lijn met sloot

De sloot en de daaropvolgende steilsprong in schutkleur veroorzaken de nodige problemen. Toveks Mary Lou van Henrik von Eckermann landt midden in het felblauwe water. Vier strafpunten voor Zweden.

Explosion W foutloos

Dressuurpaardenfokker van het jaar Willie Wijnen kan trots zijn op zijn springtopper Explosion W. Onder Ben Maher bleef de loeivoorzichtige Chacco-Blue-zoon schijnbaar makkelijk foutloos.

Problemen voor Ierland

Streep door de Ierse rekening! Titelverdediger Ierland gaat slecht van start met 16 strafpunten voor Cian O’Connor en PSG Final. Vooral de driesprong was hun spelbreker.

Plankje voor Frank

Slechts één springfout voor Oranje’s eerste man Frank Schuttert. Na een fikse tik op de steilsprong na het water (in een verraderlijke zandkleur geverfd), rolt dan toch de plank van de hoge steil nummer 11 van de platte lepels. Toch een ijzersterke rit met een gretige Lyonel D!

Pieter Devos foutloos

Nederland mocht na de eerste sleeppauze aan deze zware klus beginnen. Datzelfde geldt voor België, dat zeer goed van start gaat dankzij een foutloze ronde van Pieter Devos en Claire Z.

Max Kühner

Kostbare fout voor Max Kühner. De Oostenrijker eindigde gisteren nog als tweede in het jacht, vanmorgen rolde een element van de driesprong en moest de import-Oostenrijker met zijn crack Chardonnay (v. Clarimo) vier strafpunten accepteren. Zijn drie landgenoten hadden hem al in de steek gelaten, die kwamen niet eens aan de finish.

Italië

Italië doet in het eerste deel van de eerste manche om de landentitel nog de beste zaken. Giulia Martinengo hield de schade beperkt tot 4 strafpunten en de fenomenale Chaclot kon een rijfout van zijn ruiter Riccardo Pisani niet wegpoetsen (5). De derde Italiaan Luca Marziani stuurt zijn Montender-zoon Tokyo du Soleil zelfs heel knap met slechts een tijdfout rond. Italië lijkt het ook zonder zijn topper Lorenzo de Luca te kunnen. Hun totaal komt na de eerste manche uit op 26.74, Italië heeft kans om te stijgen in het klassement.

Eerst de zwakste landen

Volgens het FEI-format rijden eerst de vijf laagst geplaatste landen hun vier rondes van de eerste manche om de Europese titel. Hierdoor kunnen de Nederlandse ruiters (zevende in het tussenklassement) er eerst de kunst afkijken. Louis Konickx heeft een zeer selectief, maar toch ook fair parcours neergezet. De individuele ruiters uit minder sterke landen hadden er hun handen al vol aan, maar ook de eerste teamruiters uit Spanje en Noorwegen verslikten zich danig in de stevige bouwwerken van Konickx. Oostenrijk komt door een uitsluiting en een opgave al niet meer in het klassement voor.

Portugees blijft foutloos

Maar dat het parcours van Louis Konickx te doen is bewijst de eerste Portugese ruiter Antonio Matos Almeida, die Volver de la Vigne foutloos naar de finish rijdt.

Duitsland op voorsprong

Duitsland, Frankrijk en Zweden zijn met voorsprong de landenwedstrijd om de Europese titel in gegaan. Gisteren dwongen vooral de Duitsers (4.22) respect af met vier ijzersterke rondes, Frankrijk (5.39) en Zweden (6.81) maakten dankbaar gebruik van de streepscores van respectievelijk Kevin Staut en Fredrik Jönsson.

Oranje

Nederland (13.90) moet vanuit de achterhoede terugvechten en gaat straks als zevende land van start. Eerst rijden 8 individuele ruiters.

Parcours van Louis Konickx

Het parcours van Louis Konickx bevat alles wat nodig en gebruikelijk is voor de landenwedstrijd van een internationaal kampioenschap. Hoge steilsprongen, kale oxers, een kijkerige muur, een brede sloot (waar veel foutjes op worden gemaakt), een wending richting de dubbel met als insprong een dikke oxer en een pittige driesprong aan het eind. Het is behoorlijk aan de maat, maar technisch goed te doen, al kom je niet gemakkelijk in je ritme. De tijd speelt zeker ook een belangrijke rol.

Individuele ruiters

De eerste individuele deelnemers uit landen als Griekenland, Slovenië en Slowakije hebben er hun handen vol aan. Maar Konickx is er opnieuw in geslaagd om iets selectiefs neer te zetten zonder dat het voor de paarden onaangenaam is. De in Nederland gevestigde Turkse ruiter Efe Siyahi rijdt knap rond met vier strafpunten.

Bron: Horses.nl