Liveblog Grand Prix: Geen vlekkeloze rit voor Von Bredow

Het Europees Kampioenschap dressuur in Rotterdam begint om negen uur met de eerste Grand Prix-groep. De Grand Prix, die over twee dagen wordt verreden, geldt als de landenwedstrijd. Duitsland, Nederland, Groot-Brittanië, Zweden en Denemarken, dat zijn de landen waar het (naar verwachting) om gaat in de top-5.

11.40 Zweden behoort ook tot één van de landen waar het om gaat dit EK. Antonia Ramel komt met de door Emmy de Jeu en Goffe-Nil van der Zijden gefokte Brother de Jeu (Voice x Jazz) als eerste van de vier Zweden in de baan en stelt met 74,223% niet teleur. De kampioenschapsdebutante laat in Rotterdam weinig liggen.

11.00 De eerste combinatie voor Duitsland, Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB (Easy Game x Handryk), gaat ruimschoots aan de leiding met een score van 76,894% in de Grand Prix, maar dat is niet helemaal de score waar het Duitse team op had gehoopt (of had verwacht). Dalera begon sterk aan haar proef, maar moest mesten in het drafappuyement dat daardoor de mist inging. Dalera wilde eerst stoppen en galoppeerde vervolgens aan. Het resultaat: een 2,9 gemiddeld voor dit onderdeel. Von Bredow-Werndl hield het hoofd vervolgens koel en redde alles wat er te redden was. Met een prachtige slotlijn werd het uiteindelijk toch nog bijna 77%. Von Bredow-Werndl is na afloop van haar proef duidelijk teleurgesteld en laat haar tranen de vrije loop.

Anders Dahl zet dikke 72% neer voor Denemarken

De eerste Deen, Anders Dahl presteerde naar verwachting en nog wel iets meer dan dat. Met de in België gefokte Fidelio van het Bloemenhof (Fidertanz x Jazz) kwam Dahl uit op 72,733%. De eerste score boven de 70% in de nog niet voor een kwart met publiek gevulde hoofdarena.

Starttijden Nederlandse en andere interessante combinaties

Nederlandse combinaties

Anne Meulendijks met MDH Avanti N.O.P. – 12.00 uur

Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy N.O.P. – 16.00 uur

Andere interessante combinaties

Jessica von Bredow-Werndl (Dui) met TSF Dalera BB – 76,894%

Antonia Ramel (Zwe) met Brother de Jeu – 11.30 uur

Charlotte Fry (GB) met Dark Legend – 11.40 uur

Dorothee Schneider (Dui) met Showtime FRH – 15.20 uur

Therese Nilshagen (Zwe) met Dante Weltino OLD – 15.40 uur

Gareth Hughes (GB) met Classic Briolinca – 15.50 uur

Format EK Dressuur

De uitslag van de landenwedstrijd wordt bepaald over de uitslagen van de Grand Prix. Van ieder land tellen de beste drie resultaten mee, het land met gemiddeld de hoogste score wint de landenwedstrijd. Dat betekent dat dinsdag de uitslag hiervan bekend is! Donderdag, in de Grand Prix Spécial, worden de eerste individuele medailles verdeeld. De beste dertig combinaties uit de Grand Prix mogen de Spécial rijden. Daarvan mogen de beste 15 weer door naar de kür op muziek (zaterdag), met een maximum van drie combinaties per land.

