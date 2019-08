Maikel van der Vleuten: ‘Verdi moet je motiveren, Dana alleen maar remmen’

Met de merrie Dana Blue (Mr. Blue x Hemminghway), die hij ook op het Europees kampioenschap in Rotterdam gaat rijden, won Maikel van der Vleuten afgelopen weekend de Global Champions Tour van Valkenswaard. "Natuurlijk ben ik blij met deze overwinning, ik ga met een goed gevoel naar het EK. Ik heb er bewust voor gekozen om mijn paard nog een keer te laten lopen, het is voor Dana Blue beter om lekker in het ritme te blijven", vertelt Van der Vleuten.

“Komende week rijd ik haar alleen lekker dressuurmatig. Ook denk ik dat deze overwinning niet alleen goed is voor mijn eigen gevoel, maar dat het ook een opsteker is voor het hele team, het geeft vertrouwen en dat werkt in ons voordeel.”

Niet eerste keer Rotterdam

“Het is niet de eerste keer dat Dana in Rotterdam is, twee jaar geleden had ik haar mee voor de lichtere proeven, ze heeft de piste dus al een keer gezien. Ze was toen nog onervaren, maar ik weet nog dat het toen al goed voelde. Dana is al lang bij ons, al vanaf toen ze vijf jaar was en toen ze zeven was ben ik haar gaan rijden in de jonge paarden rubrieken.

Voorpluk en stiften

“Dana is een hele speciale merrie, je moet haar kennen en alles een beetje met beleid doen. Als ze bijvoorbeeld iemand op stal niet kent, dan kan die persoon niet even haar voorpluk invlechten. Ze moet je vertrouwen. In het begin was het bijvoorbeeld moeilijk om stiften te draaien, dan raakte ze helemaal in paniek. Sinds een jaar gaat eigenlijk alles beter en vertrouwt ze mijn groom volledig.”

Verdi motiveren, Dana remmen

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen zijn andere topper Verdi en zijn huidige EK-paard Dana Blue? “Verdi is een heel ander type. Hem moet je wat motiveren, terwijl je Dana alleen maar hoeft te remmen en zorgen dat ze geen spanning opbouwt. Je moet bij Dana altijd blijven werken aan de ontspanning. Wat de hengst en de merrie gemeen hebben is dat ze beide veel vechtlust hebben en het graag voor me willen doen.”

Ervaring delen

“Ik ben niet de oudste in het team, maar denk wel dat ik een rol heb tijdens dit kampioenschap. Mijn ervaring wil ik graag delen met de andere teamleden, het is altijd handig en nuttig om je mening te laten horen. Echter we moeten ons ook niet te veel met elkaar bemoeien, iedereen weet wat het beste voor zijn paard is en heeft een eigen trainer. Maar om de lijnen in het parcours met elkaar door te nemen is natuurlijk altijd nuttig.”

Extra druk

“Een EK in eigen land geeft natuurlijk extra druk, maar die is er op elk kampioenschap. Er kijken meer mensen die je kent, maar deze staan ook weer achter je, dus daar moet je niet te veel mee bezig zijn.”

Op papier

“Op papier zijn we dit EK niet sterk genoeg, maar ik zeg niet dat het er niet in zit. Alle vier hebben we bewezen een dikke proef te kunnen springen en ook al zat het in de landenwedstrijden de laatste tijd niet mee, we kunnen het alle vier.”

Bron: Rotterdam2019