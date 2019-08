Nicolas Wagner debuteert in Luxemburgs EK-dressuurteam

Nicolas Wagner maakte pas een jaar geleden zijn internationale Grand Prix-debuut met Quater Back Junior (Quaterback x Bonheur), maar gaat nu als kopman mee naar het Europees kampioenschap in Rotterdam. Hij wordt vergezeld door Sascha Schulz met Dragao (Unico x Xaquiro) en Fie Christine Skarsoe met So Dark (San Remo x Rotspon).

Bij zijn debuut vorig jaar in Mariakalnok behaalde de Nicolas Wagner met ruim 73% direct een Luxemburgs record, maar scherpte die sindsdien nog niet aan. De getalenteerde, maar pas tienjarige Quater Back Junior nam drie jaar geleden deel aan het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden in Ermelo, waar hij tiende werd in de finale.

Skarsoe

De van oorsprong Deense Fie Christine Skarsoe nam in 2015 de Luxemburgse nationaliteit aan. Datzelfde jaar nam ze met One Night Stand (Olivi x Ferro) deel aan het EK dressuur in Aken, maar kwalificeerde zich niet voor de Grand Prix Spécial. Met haar huidige teampaard So Dark debuteerde ze een jaar geleden in de Grand Prix. Tot dusver is 67,609% haar hoogste score. Alvorens Skarsoe naar Luxemburg verhuisde was ze als stalamazone verbonden aan Gestüt Wiesenhof, waar ze onder andere Müchhausen onder het zadel had.

Meest geroutineerde combinatie

Sascha Schulz vormt met Dragao de meest geroutineerde combinatie van het team. De Lusitano-hengst, die ook nog kort werd uitgebracht door Severo Jurado Lopez, scoort regelmatig tussen de 70 en 71% en won vorig jaar de Wereldbekerwedstrijd in Mariakolnek. Schulz nam met zijn vorige toppaard Wito Corleone (Wolkentanz I x Landfriese I) onder andere deel aan het EK in Aken en in 2014 aan de Wereldruiterspelen in Caen.

Bron: Horses.nl