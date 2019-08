Oostenrijks dressuurteam voor EK Rotterdam bekend

Nadat besloten werd geen dressuurteam namens Oostenrijk naar de Wereldruiterspelen in Tryon te sturen, omdat niet kon worden voldaan aan de strenge selectiecriteria, maakt de Oostenrijkse paardensportfederatie nu bekend dat er wel een dressuurteam naar het EK in Rotterdam gaat. Hiermee wil men proberen een teamticket te bemachtigen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo.

Het dressuurteam bestaat uit:

Victoria Max-Theurer – Benaglio of Blind Date

Belinda Weinbauer – Fustanella of Fräulein Auguste MJ

Astrid Neumayer – Sir Simon

Florian Bacher – Fidertraum

Er is geen reserve rijder aangewezen.

Prunthaller niet geselecteerd

Bijzonder is dat Ulrike Prunthaller met Quebec (v. Quaterback) dit seizoen structureel hoger scoorde dan twee andere geselecteerde ruiters, maar desondanks niet werd geselecteerd. De ruiters die strijden om een ​​teamplaats werden uitgenodigd deel te nemen aan de CDI Achleiten en CDI Cappeln, twee wedstrijden georganiseerd door Sissy Max-Theurer, de president van de Oostenrijkse Paardensportfederatie.

Scores CDI wedstrijdseizoen 2019:

Bacher: 70.652% (Cappeln), 69.957% (Achleiten), 70.544% (Mariakalnok) en 69.283% (Wiener Neustadt). Neumayer: 68.087% (Cappeln), 69.217% (Achleiten), 68.500% (München), 69.739% (Hagen), 70.848% (Ebreichsdorf) en 70.652% (Ornago).

Prunthaller: 71.152% (Aken), 68.804% (Brno), 71.891% (Ranshofen), 71.804% (Wiener Neustadt) en 69.065% (Lier).

Juridisch conflict

“Natuurlijk zou ik met plezier in Rotterdam aan de start komen voor Oostenrijk, maar de omstandigheden zijn hier voor mij erg moeilijk”, aldus Prunthaller, wiens sponsors (Wenzel en Edda Schmidt) de afgelopen jaren verwikkeld zijn in een juridisch conflict met Max-Theurer. “Mijn trainer informeerde bij de directeur van de sportfederatie of ik kon deelnemen. Het antwoord dat we kregen was: “Natuurlijk kan ze komen; we zullen zien wat ze ervan maakt.” Ik denk dat iedereen zal begrijpen dat ik niet zal deelnemen aan een selectiewedstrijd dat plaatsvindt op het wedstrijdterrein dat eigendom is van de president. Maar ik wens het Oostenrijkse team veel succes in Rotterdam.”

Bron: Eurodressage