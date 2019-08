Oranje para-dressuurruiters op medaillekoers

Rixt van der Horst en Nicole den Dulk kwamen vrijdag als eerste twee Nederlanders aan de start in de landenwedstrijd om het Europese eremetaal en beide amazones reden een goede proef. Met morgen de ritten van Sanne Voets en Frank Hosmar nog te gaan, ligt het team op koers voor een mooie medaille.

Bondscoach Joyce Heuitink was direct na de eerste rit van Van der Horst al zeer te spreken. “Rixt reed een goede proef, prima om zo als eerste te starten. Ze had even een kleine storing in het achterwaarts gaan, maar verder was het een mooie harmonieuze verrichting. Haar score is een fijn uitgangspunt voor de rest van het team.” Van der Horst en Findsley N.O.P. (v. Belissimo M) kregen 74.029%.

Steeds beter

Voor TeamNL was Den Dulk de tweede die in de piste kwam. Met Wallace N.O.P. (v. Future) realiseerde ze een mooie 73.364%. De amazone was blij met haar verrichting. “Ik heb heerlijk gereden, hij stond er heel goed aan. Ik hoefde mijn paard echt geen moment te motiveren, iets wat in het verleden nog wel eens anders was. Nu was hij misschien in sommige overgangen iets te fanatiek, maar we worden steeds beter.”

Op koers

Het heeft nog weinig zin om iets te zeggen over de tussenstand in de landenwedstrijd van de para-dressuur. Er zijn landen die al drie ruiters aan de start hebben gehad en landen waarvan pas een ruiter heeft gereden, dat laat zich dus niet vergelijken. Toch is Heuitink duidelijk: “Met Frank Hosmar en Sanne Voets nog te gaan, durf ik wel te zeggen dat we op koers liggen voor een mooie medaille.”

Live via facebook

Frank Hosmar en Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) starten morgen om 9.18 uur. Sanne Voets en Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) verschijnen om 13.18 uur in de ring.

Via de Facebook pagina Ruiters in Oranje is de wedstrijd live te volgen.

Zondag kür

Zondag wacht voor de beste para-dressuurruiters nog de kür. Per Grade hebben de beste acht combinaties uit de woensdag en donderdag verreden individuele proef zich hiervoor geplaatst. Alle vier de Nederlandse combinaties wonnen een medaille in de individuele proef en zijn dus ruimschoots geplaatst. Grade II bijt zondag het spits af, de eerste ruiter zal om 8.00 uur de ring in rijden.

Bron: KNHS