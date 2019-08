Overzichtspagina EK Rotterdam 2019

In het Kralingse Bos in Rotterdam wordt van 19 t/m 25 augustus 2019 gestreden om de Europese titels voor springruiters, dressuur en para-dressuur. Op de Europese Kampioenschappen zijn ook tickets te verdienen voor de Olympische Spelen in Tokio. Het wordt het grootste hippische evenement dat ooit in Rotterdam is gehouden. Volg Horses.nl om niets te missen van deze EK in eigen land.