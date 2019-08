Rob Ehrens: ‘Nu hopen dat we kunnen gaan inhalen’

Het werd niet de opening van de landenwedstrijd waar het Nederlandse springteam op had gehoopt. "Het ging eigenlijk zoals het hele seizoen al een klein beetje loopt", vertelt bondscoach Rob Ehrens. "We kwamen niet in de flow die je nodig hebt om bij de eerste drie of vier landen te blijven."

“Het was een hele mooie openingsronde van Frank Schuttert met Lionel D. Hij had een pechfout, maar verder een toprondje en hij had het paard goed voor elkaar. Doron Kuipers reed met Charley zoals afgesproken een vlotte ronde, maar bleef met verstand rijden. Zijn paard sprong ook goed, met een goede manier”, vervolgt Ehrens over de twee jongste leden van het team.

Ritme kwijt

“Marc Houtzager deed met Sterrehof’s Calimero wat er van hem verwacht werd. Hij had een nulronde en ook zijn paard sprong goed. Met Maikel van der Vleuten en Dana Blue als laatste konden we wat meer risico nemen. In het begin ging het heel goed, tot de oranje oxer op de diagonaal. Hij nam hem iets te scheef, waardoor ze wat van links naar rechts sprong en een fout langs de paal kreeg. Dan ben je toch heel even je ritme kwijt. Dat resulteerde jammer genoeg in nog een tweede fout. Dan zak je toch een heel stuk in het klassement.”

Inhalen

“Morgen is een nieuwe dag en hebben we nieuwe kansen. Positief vind ik dat de paarden goed springen en de ruiters gemotiveerd zijn. Dan hoop ik dat het ene foutje dat ons steeds blijft achtervolgen een keer wegblijft en we drie nulrondes kunnen creëeren. Nu moeten we gaan inhalen. Je hoopt natuurlijk na de jacht in zo’n positie te komen dat je een voorsprong hebt.”

Bron: Horses.nl/Ruiters in Oranje