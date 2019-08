Rodrigo Almeida laat EK voorbij gaan en focust op Nations Cup-finale

Het Europees kampioenschap in Rotterdam is voor Rodrigo Almeida, stalruiter van Loewie Joppen, praktisch een thuiswedstrijd maar toch laat de Portugees het EK aan zich voorbij gaan. Met de negenjarige BWP-elitehengst Kafka vd Heffinck (Calvaro x Diamant de Semilly) ligt de focus op de Nations Cup-finale in Barcelona.

Rodrigo Almeida zette met Kafka vd Heffinck aansprekende resultaten neer en met de overwinning van de vijfsterren Grote Prijs vorige maand in Atnene kwamen ze in aanmerking voor een plek in het Portugese springteam.

Sparen voor Barcelona

“Het EK is om de hoek maar samen met mijn eigenaren, werkgever en federatie hebben we besloten om niet mee te doen Kafka vd Heffinck. Met de reden dat hij pas negen jaar oud is en we klaar willen zijn voor de finale van de Nations Cup in Barcelona. Ik wil hem daar voor sparen en hem fit en happy houden”, aldus Almeida.

EK-team

Het Portugese EK-team bestaat uit António Matos de Almeida, Bernardo Ladeira, Luciana Diniz en Luís Sabino Gonçalves.

