Sanne Voets: ‘Vooral blij dat we eindelijk konden beginnen’

In de individuele proef voor de para-dressuur Grade IV stelde Sanne Voets op donderdag de eerste gouden medaille voor Nederland veilig. De amazone stuurde Demantur RS2 N.O.P. (Vivaldi x Elcaro) naar 76,659% en won daarmee op overtuigende wijze de proef. Hoewel ze door het dolle is met de winst, is ze vooral blij dat ze eindelijk kon rijden.

“We zijn al sinds zondag in Rotterdam. Je krijgt van alles mee, je leeft mee met de andere ruiters en ik vond het daarom lastig om aan de ene kant de focus te houden en aan de andere kant te blijven ontspannen”, vertelt Voets.

Voor niets druk gemaakt

“Het is spannend om in eigen huis te rijden en dan ook zeker mooi en fijn dat het zo goed lukt. Bij het losrijden was Demantur goed voor elkaar en dat kon ik in de ring vasthouden. In de proef ging het bijna allemaal goed. Ik had een klein hakkeltje in een overgang die ik niet goed begeleidde, dat was mijn eigen schuld. Ik was ook een beetje benauwd voor het geluid dat er uit het hoofdstadion komt, maar ik heb uiteindelijk niets gehoord en me er voor niets druk om gemaakt.”

Bron: KNHS