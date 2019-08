Victoria Max-Theurer zegt EK af na plotseling overlijden vader

Vanwege het plotselinge overlijden van haar vader Hans Max-Theurer heeft Victoria Max-Theurer zich teruggetrokken voor deelname aan het Europees kampioenschap volgende week in Rotterdam. Haar plek wordt ingenomen door de reservecombinatie Karoline Valenta met Valenta's Diego (Desperdos FRH x Hohenstein).

“Eigenlijk hoopte ik dat Victoria ondanks het tragische overlijden van haar vader van start zou kunnen gaan. Daardoor kan ik niet echt blij zijn om in Rotterdam te mogen rijden. Maar we zullen er als team staan en denken aan Victoria en haar familie”, zegt Karoline Valenta.

Overstap van U25 naar senioren

De 25-jarige Valenta maakt in Rotterdam haar debuut in het Oostenrijkse senioren-team. In 2017 werd ze individueel vierde op het EK Grand Prix U25 in Lamprechtshausen en vorig jaar was ze er op het EK U25 in Exloo opnieuw bij. Daarna maakte Valenta met haar Hannoveraanse ruin de overstap naar de senioren Grand Prix.

Bron: Horses.nl/OEPS