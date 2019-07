Zwitserse springteam zonder Schwizer en Sprunger naar EK Rotterdam

Het Zwitserse team voor het EK in Rotterdam bestaat uit Steve Guerdat, Martin Fuchs, Paul Estermann, Beat Mändli en Niklaus Rutschi. Het team moet het in Rotterdam stellen zonder de ervaren ruiters Pius Schwizer en Janika Sprunger. Duitsland en Engeland maakte deze week al eerder de longlist voor de springruiters voor het EK in Rotterdam bekend. Nederland bracht als eerste land de definitieve selectie naar buiten.

Steve Guerdat, nummer één van de wereldranglijst, komt in Rotterdam aan de start met de topmerrie Bianca (v. Balou du Rouet). Martin Fuchs neemt Clooney (v. Cornet Obolensky) mee naar de havenstad. Paul Estermann rekent op de Oldenburger Lord Pepsi (v. Lord Pezi). De andere teamplaatsen worden ingenomen door Beat Mändli met de KWPN’er Dsarie (v. Veron) en Niklaus Rutschi met de hengst Cardano CH (v. Chameur).

Ervaren paarden

De merrie van Guerdat heeft al eerder laten zien dat ze zich thuis voelt op grote kampioenschappen. Op de Wereldruiterspelen in Tryon vorig jaar behaalde de combinatie een individuele bronzen medaille. Clooney en Fuchs behaalden toen zelfs wereldzilver en herhaalden dat kunststukje afgelopen april in de Wereldbekerfinale.

Successen in landenwedstrijden

Lord Pepsi maakte twee weken geleden met Estermann nog deel uit van het Zwitserse team dat bij de Falsterbo Horse Show op de tweede plaats eindigde in de landenwedstrijd. De hengst bleef in de Nations Cup in beide omlopen foutloos en leverde een grote bijdrage aan het resultaat. Cardano CH kwam dit jaar in mei met zijn vaste ruiter aan de start in de landenwedstrijd van La Baule. De combinatie bleef in beide ronden foutloos en het Zwitserse team nam de zege in de landenwedstrijd mee naar huis.

Bron: Horses.nl/Pferdwoche