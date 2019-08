EK Rotterdam: Spanje kwalificeert zich niet, maar toch naar finale landenwedstrijd

Veel commotie gisteren onder de springruiters op het EK Rotterdam na de eerste ronde van de landenwedstrijd. Vijf landen, namelijk Portugal, Spanje, Noorwegen, Israël en Oostenrijk, wisten zich niet te kwalificeren voor de grote teamfinale die vanmiddag om 15.00 uur wordt verreden. De FEI besloot echter dat Spanje, als gastland van de Nations Cup finale, toch aan de teamfinale mag deelnemen. Waarmee Spanje ook kans maakt op een ticket voor de Olympische Spelen in Tokyo. Dit tot verontwaardiging van de overige vier landen die de regel als oneerlijk bestempelen.

Portugal, Spanje, Noorwegen en Oostenrijk kunnen zich door het missen van de teamfinale van vanmiddag ook niet meer kwalificeren voor de Olympische Spelen. Dit was voor Spanje en Oostenrijk de laatste kans om een ticket voor Tokyo te bemachtigen via de finale van de Longines Nations Cup in Barcelona.

Startbewijs voor Tokyo

Deze heikele situatie rondom het Spaanse team werd gistermiddag besproken tijdens een bijeenkomst met onder andere de FEI. Als gastland van de finale van de Nations Cup wordt Spanje automatisch uitgenodigd voor deelname aan de finale, in tegenstelling tot de andere teams die zich wèl moeten kwalificeren. Zonder hun deelname aan Barcelona te hoeven verdienen, maken de Spanjaarden hiermee dus nog kans op een startbewijs voor Tokyo. Dit leidde tot veel commotie onder de andere springruiters die deze regel oneerlijk vinden. De FEI zegt zich van het probleem bewust te zijn en dat zij dit voor de volgende Olympiade zullen aanpakken.

Bron: Grandprix-Replay