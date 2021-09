EK U25: Nederland na dag 1 op zilveren positie

De Nederlandse combinaties zijn vandaag sterk begonnen aan het Europees kampioenschap U25 in Hagen. In de landenproef, de Intermédiaire II, reed Febe van Zwambagt met Edson (v. Winningmood) naar 71,735% en EK-debutante Devenda Dijkstra zette met Hero (v. Johnson) 70,559% neer. Dat betekent na deze eerste dag (morgen gaat de landenwedstrijd verder) de voorlopige zilveren positie achter Duitsland.

Eerste starter voor Nederland Devenda Dijktstra, die in no time opklom naar de U25, rijdt op dit EK pas haar tweede internationale wedstijd. Na het debuut van afgelopen juni in Le Mans zette ze met de Johnson-zoon Hero een nieuw PR neer van 70,559%. In de tussenstand na de eerste dag betekent dat de vijfde plaats.

Febe van Zwambagt

Routinier Febe van Zwambagt, die vorig ook deel uitmaakte van het gouden U25-team in Hongarije, reed Edson naar 71,735%. Met die score staan ze na dag 1 op de derde plaats.

Duitsland op koers

Op deze eerste dag waren de Duiters oppermachtig. Raphael Netz staat bovenaan met de hengst Elastico (v. Johnson), die hij van Akane Kuroki mag uitbrengen. De score kwam uit op een nieuw PR van 75,206% en daar kwam op deze eerste dag niemand bij in de buurt. Zijn landgenote Ellen Richter bezet na deze eerste dag de tweede plek met Vinay NRW (v. Vitalis) met 72,088%.

Poelman en De Koeyer

Morgen gaat de landenwedstrijd verder. Voor Nederland komen dan Jessica Poelman met Chocolate Cookie R.D.P. (v. Johnson) en Jasmien de Koeyer met Esperanza (v. Desperados) in de ring.

Uitslag dag 1 Grand Prix U25

Tussenstand landenwedstrijd

Bron: Horses.nl