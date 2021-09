EK Vierspannen: Nederlandse paarden goed door de vetcheck

Donderdag 2 september begint in Boedapest het Europees kampioenschap voor vierspannen met het eerste onderdeel, de dressuur. Inmiddels zijn vandaag alle paarden goed door de keuring gekomen, dus de strijd kan beginnen.

Het Nederlands team wordt gevormd door Koos de Ronde, IJsbrand Chardon en Bram Chardon, die zijn Europese titel zal verdedigen. Edwin van der Graaf, Hans Heus en Mark Weusthof zullen als individuele deelnemer van start gaan, waarbij Weusthof als reserve is aangewezen voor het team.

Livestream

Het kampioenschap in Hongarije is live te volgen via FEI.tv/ClipMyHorse en via de website van de organisatie. Op zondag 5 september kunnen kijkers ook genieten van een 3 uur durende live-uitzending op M4 Sport Plus, waarin de winnaars van de Europese kampioenschappen bekend worden gemaakt.

Programma

Donderdag, 2 September

10.00 Dressuur

Vrijdag, 3 September

10.00 Dressuur

Zaterdag, 4 September

10.00 Marathon

Zondag, 5 September

10.00 Vaardigheid

Klik hier voor de startlijsten en uitslagen

Klik hier voor de livestream via FEI.tv/ClipMyHorse

Klik hier voor de website van de organisatie

Bron: KNHS