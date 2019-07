Emma Bocken zet beste NL-resultaat neer in eerste manche Children

De Europese Kampioenschappen voor de jeugd begonnen dinsdag op De Wolden met de eerste kwaificatieproef voor de Children. Ellen Johansson was in deze rubriek goed voor de snelste foutloze ronde in het zadel van Curra Clover Flight (v. Baraby Flight) en haalde daarmee het eerste succes binnen voor Zweden. Het beste Nederlandse resultaat was van Emma Bocken met Dagma (v. Tangelo van de Zuuthoeve), zij werd zestiende.

Drie van de vijf Nederlandse combinaties bleven foutloos in deze eerste rubriek op tijd en daarmee is bondscoach Edwin Hoogenraat tevreden. “Alle vijf deelnemers hebben uitstekend gereden. Dat er drie zonder fouten bleven, wil niet zeggen dat de andere twee minder reden”, zei Hoogenraat na afloop. “Kleine rijfoutjes, waarschijnlijk vanwege de druk, werden afgestraft, maar ik weet zeker dat ze allemaal met de top meekunnen.”

Amazones in top drie

De Noorse Thea K Gulliksen eindigde met Feloetsghe vd Rhamdiahoeve (v. Querlybet Hero) op de tweede plaats. Zij kwam in 74,74 seconden aan de finish. Zij werd gevolgd door Lisa Marie Arvai uit Oostenrijk met Antonio di Monte (v. Alvarez). Met haar foutloze rit in 74,75 seconden was Arvai de derde amazone in de top drie.

Eerste kwalificatie voor de titel

Deze kwalificatiewedstrijd was de eerste van drie tellende wedstrijden (waaronder twee teamrondes), die uiteindelijk bepalen wie doorgaan naar de individuele finale, die zaterdag wordt verreden. De beste dertig van de totaalstand van de drie wedstrijden strijden daarin om de Europese titel. Wat betreft de teamscore kende Nederland met drie foutloze ritten een uitstekende start.

Nederlanders

Finn Boerekamp uit Someren Heide was met Gradini (v. Diarado) met een foutloze rit in 82,41 seconden goed voor het tweede Oranje succes en Jorinde Dolfijn uit Buitenpost bleef met Providence (v. Air Jordan) foutloos en klokte af op 86,66 seconden.

De andere twee Nederlanders incasseerden beiden foutjes. Tijmen Vos uit Wierden kwam met Theo 149 (v. Talkative xx) met vier strafpunten uit de ring en Wesley de Boer uit Nieuwleusen liep met Esprit de Pomme (v. Berlin) tegen acht strafpunten aan.

Hoogenraat wil geen verwachting uitspreken, maar is zeker content met de eerste wedstrijden. “De paarden zijn heel goed in vorm en onze rijders doen het goed. Vergeet niet dat ze onder druk rijden, voor eigen publiek. En ze willen ook niet falen omdat ze als team rijden.”

Woensdag komen de young riders en de junioren voor het eerst in actie.

Bron: Horses.nl/Persbericht