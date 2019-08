Emmelie Scholtens: ‘Ik heb getwijfeld om te stoppen’

Na een vrij dramatische Spécial komt Emmelie Scholtens met Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) met de laagste score van vandaag uit de proef: 63,365%. Desperado haalt een grapje uit dat hij al een keer eerder (in Stuttgart) uithaalde: hij weigert de dienst in de piaffe. "Ik wist ook even niet hoe ik het moest oplossen. Ik heb getwijfeld om te stoppen. Dit heb je liever nooit, al helemaal niet op een EK", zegt een aangeslagen Scholtens.

Een verklaring voor de ‘weigering’ heeft Scholtens niet. “Ik vind het moeilijk te verklaren, hij kwam niet in z’n ritme en ik werd er ook zenuwachtig van. De eerste piaffe dacht ik: deze is toch al stuk, eruit rijden. Maar toen gebeurde het de tweede weer. Ik wist ook even niet hoe ik het moest oplossen. Dit is gewoon zuur.”

Bron: Horses.nl